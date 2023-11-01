Миллиардеры Фридман и Авен назвали «ошибкой» свои инвестиции в Великобританию — Bloomberg

Сооснователи «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен назвали «ошибкой» свои инвестиции в Великобританию и другие западные страны. Их краткие цитаты приводит агентство Bloomberg.

«Мне не дали выбора, меня выдавили», — сказал Фридман журналистам о своем решении покинуть Великобританию. «Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — цитирует его Bloomberg.

Также издание приводит слова Петра Авена, которые он произнес в июле 2022 года после того, как его в течение трех часов допрашивала полиция в лондонском аэропорту. Среди прочего его спросили, почему он и его партнеры вложили миллиарды в Запад. «По ошибке», — ответил, по его собственному признанию, Авен.

Евросоюз, Великобритания, США и другие страны ввели персональные санкции против совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена после начала войны в Украине. Несмотря на это, Фридман продолжал жить в Лондоне, где ему разрешено было тратить до 2000 фунтов в месяц. Британское агентство по борьбе с преступностью вело против Фридмана расследование по делу об обходе санкций, однако оно было прекращено в сентябре 2023 года. Тогда же в интервью The Times бизнесмен пожаловался, что последний год чувствовал себя «униженным и незащищенным» в Великобритании. В начале октября стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль. В «Альфа-групп» сообщили, что он планирует регулярно посещать Россию.

Петр Авен последние несколько лет живет в Латвии, у него есть гражданство этой страны. В августе местные власти сообщили, что рассматривают вопрос о лишении Авена латвийского паспорта. В ответ на это он заявил, что не предпринимал никаких действий, из-за которых можно было бы аннулировать его гражданство.

The Wall Street Journal писала, что Михаил Фридман предлагал перевести один миллиард долларов на помощь Украине в обмен на снятие с него европейских санкций. Соратники Алексея Навального Леонид Волков и Владимир Арашуков подписывали письма европейским властям с просьбой снять санкции с Фридмана и Авена.

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