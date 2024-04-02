Сотрудник китайской компании хотел стать продюсером сериала «Задача трех тел»

Китайский производитель видеоигр Yoozoo сначала выкупил права на экранизацию романа-бестселлера «Задача трех тел», а затем передал их Netflix. Из-за этого в руководстве компании возник конфликт, который привел к отравлению основателя компании. Убийцей оказался один из сотрудников, которого ранее отстранили от работы над сериалом. «Холод» рассказывает эту удивительную историю.

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Во все тяжкие

В декабре 2020 года бывший исполнительный директор компании Yoozoo, разрабатывающей видеоигры, Сюй Яо отравил Линь Ци — основателя компании, долларового миллиардера и одну из ключевых фигур на китайском игровом рынке. Предположительно, Сюй Яо влил яд в чашку с пуэром, который пил Линь Ци.

В тот же вечер Линь Ци стало плохо и его доставили в больницу, где выяснили, что в его крови есть тетродотоксин — яд, который содержится в рыбе фугу. Он вызывает головокружение, тошноту, головные боли, онемение пальцев и рта.

Врачи перелили Линь Ци 40 литров крови, чтобы стабилизировать его состояние. Но спасти его не удалось: из-за отравления другими веществами, в том числе ртутью, у Ци произошло внутреннее кровотечение, от чего у него отказали сердце и легкие. Он умер через 10 дней, на католическое Рождество.

Пока Линь Ци лежал в больнице, полиция задержала Сюй Яо — экс-главу дочерней кинокомпании Yoozoo Three-Body Universe. Сюй Яо отказался давать показания и рассказывать, каким ядом отравил Линь Ци, — из-за этого врачам было еще сложнее пытаться спасти его.

Полиции, однако, стало известно, что, готовясь к убийству, Сюй Яо развернул целую лабораторию и заказал более 100 видов яда на черном рынке. СМИ утверждали, что он тестировал яд на кошках, собаках и других животных, чтобы выяснить, какой яд наиболее эффективен.

Журналисты отмечали, что Сюй Яо вдохновился сериалом «Во все тяжкие», где по сюжету школьный учитель с неоперабельным раком легких становится наркоторговцем.

Конфликт

В 2014 году Yoozoo объявила о приобретении прав на бестселлер «Задача трех тел», первую часть трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» писателя-фантаста Лю Цысиня.

Yoozoo собиралась самостоятельно экранизировать книгу и создать на ее основе видеоигру, однако дата релиза несколько раз переносилась из-за разногласий на съемочной площадке и среди менеджмента.

В 2017 году Сюй Яо присоединился к Yoozoo в качестве специалиста в юридическом отделе. Через год он возглавил Three-Body Universe, которая вела кинопроекты и владела правами на роман.

Линь Ци был недоволен тем, что работа над экранизацией продвигается медленно. В конце концов он передал права на адаптацию книги и ее экранизацию платформе Netflix, недоступной в Китае. К проекту присоединились создатели «Игры престолов» — сценаристы Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

Yoozoo теперь выступала в качестве брокера по авторским правам, а Линь Ци стал исполнительным продюсером будущей экранизации. При этом он снял с Сюй Яо часть обязанностей и сократил ему зарплату. Это произошло за несколько месяцев до смерти Линь Ци.

Следствие пришло к выводу, что именно эти разногласия и привели Сюй Яо к преступлению. Источники китайского информационного агентства Caixin, близкие к Линь Ци, заявили, что им «неизвестно о каких-либо долгах или личных связях вне работы, которые могли бы побудить Сюй Яо пойти на такое преступление».

Сюй Яо отравил еще несколько сотрудников Yoozoo, в том числе вице-президента киноподразделения компании Чжао Цзилун: Линь Ци планировал передать тому руководство экранизацией «Задачи трех тел». Концентрация ртути, найденной в его организме, превышала норму в 10 раз.

Имена других пострадавших не называются. СМИ лишь отмечают, что их симптомы были схожи с теми, что были у Линь Ци. Они, однако, остались живы.

Все восемь эпизодов «Задачи трех тел» вышли 21 марта на Netflix, на IMDb сериал имеет оценку 7,7. Линь Ци указан в титрах посмертно как продюсер. Создатели сериала уже работают над его следующим сезоном, хотя официально Netflix пока не сообщал о продолжении.

На следующий день после выхода сериала суд в Шанхае вынес Сюй Яо смертный приговор. Будет ли он обжаловать приговор, неизвестно — возможность подать апелляцию у него пока есть.