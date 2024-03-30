Убить Смольянинова, вырезать Козловского, переснять Машкову

В России фактически запрещены артисты, которые открыто высказались против войны. Их не снимают в кино и сериалах, увольняют из театров или не предлагают новых ролей. Но что делать, если «нежелательный» актер был занят в главной роли успешного сериала, продленного на следующий сезон? Как поступить с его героем? Кинокритик Тимур Алиев рассказывает, как сценаристы убивают ключевых персонажей, дизайнеры создают дипфейки, продюсеры меняют сиквелы на приквелы, а платформы просто кладут на полку уже купленные сериалы.

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«Выжившие» (второй сезон)

Артур Смольянинов — смерть героя

Артур Смольянинов в сериале «Выжившие», фото: пресс-служба сервиса Okko

Первый сезон сериала «Выжившие» вышел на Okko летом 2021 года. Режиссером был Андрей Прошкин («Орда»), а сценарий написали Роман Волобуев, Александр Лунгин и Елена Ванина. Проект стал одним из хитов платформы и образовал целую постапокалиптическую вселенную — помимо основного сериала выходили и веб-сериалы, своего рода спин-оффы.

На момент старта съемок второго сезона Артур Смольянинов, сыгравший одну из главных ролей (спецназовца Шадрина), был признан в России «иностранным агентом» (позднее — еще и террористом и экстремистом). Судя по всему, авторы второго сезона — Андрей Иванов и Игорь Поплаухин — были вынуждены вырезать ключевого персонажа из сценария.

Сделали они это демонстративно небрежно: в первом же эпизоде была показана могила с неровно стоящим крестом, на нем — табличка «Шадрин» с едва различимыми годами жизни. О том, что именно произошло с героем и при каких обстоятельствах он умер, другие персонажи не говорят ничего, как будто и не было никакого Шадрина.

«Операция “Престол”»

Мария Машкова — рекаст

Мария Машкова в сериале «Операция „Престол“», фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Дочь Владимира Машкова уже несколько лет живет в США, имеет американское гражданство и откровенно говорит о том, что происходит в России. Тем не менее до 2022 года Машкова продолжала сниматься для стриминговых платформ и телеканалов. Среди последних ее проектов сериалы «ЮЗЗЗ» (Premier), «Котейка» (ТВЦ) и «Женщина в состоянии развода» (Kion). В то же время актриса работает за границей — ее можно увидеть в сериалах «МакМафия» (AMC) и «Ради всего человечества» (Apple TV+).

Пользователи соцсетей в прошлом году обратили внимание на то, что Машкову убрали из сериала «Операция “Престол”» — продолжение проекта «Перевод с немецкого». Второй сезон телеканал «Россия-1» анонсировал в 2021 году, в касте Мария Машкова была заявлена в одной из ролей. Сериал начал выходить в эфир 19 июня 2023 года. За неделю до премьеры вышел свежий анонс, где Машковой в касте уже не было. Ее роль отдали Татьяне Арнтгольц, пересняв часть эпизодов, где успела сняться Машкова.

В первом сезоне Машкова играла учительницу немецкого языка на филфаке МГУ, специалистку по древнегерманскому эпосу. Злая ирония: по сюжету ее героиня — дочь «врага народа».

«Контакт» (второй сезон)

Максим Виторган — дипфейк

Нейровиторган, кадр из сериала «Контакт»

Первый сезон сериала «Контакт» вышел на Premier осенью 2021 года. Максим Виторган сыграл в нем одну из важных ролей. О том, как выглядит технология дипфейк в российских сериалах, зрители узнали уже в первом сезоне. Главный герой (его играет Павел Майков) в одном из флешбэков превратился в молодую версию самого себя.

Второй (и финальный) сезон «Контакта» вышел в августе 2023 года. Виторган был заявлен в касте на момент старта съемок, однако к премьере выяснилось, что в эпизодах с участием актера он появляется в виде дипфейка, лишь отдаленно его напоминающего. Также упоминание Виторгана убрали из титров. Актер поблагодарил «мудрых руководителей холдинга», которые таким образом вписали его имя в историю.

«Летучий корабль»

Анастасия Мытражик — рекаст, Данила Козловский, Ксения Раппопорт — нет в титрах

Кадр из фильма «Летучий корабль», фото: Киностудия «РОК» / VK

Студия «Рок» Алексея Учителя задумала снять полнометражное фэнтези по мотивам одноименного мультфильма Гарри Бардина еще до пандемии. Изначально режиссером должна была стать Оксана Карас, а сыграть Забаву предлагалось Светлане Ходченковой. Позднее случился первый рекаст: в 2021 году роль Забавы отошла украинке Анастасии Мытражик, с которой было отснято несколько сцен.

В 2022 году команда «Летучего корабля» еще раз обновилась. Режиссером стал Илья Учитель (сын Алексея Учителя), а роль принцессы получила студентка «Щуки» Ксения Трейстер. До этого момента участие Данилы Козловского и Ксении Раппопорт в проекте не анонсировалось в принципе. Изначально фильм должен был выйти 1 января 2024 года, позже дата дважды менялась — на 7 и 21 марта соответственно.

В феврале 2024 года Алексей Учитель в интервью ТАСС отметил, что съемки завершились до начала «специальной военной операции», поэтому предугадать, кто из участвующих в проекте актеров осудит «СВО», было невозможно. Вероятно, имелся ввиду Андрей Бурковский, сыгравший одну из главных ролей (Поля), — не представлялось возможным ни вырезать героя, ни переснять эпизоды с его участием.

Только на премьерном показе выяснилось, что в новой версии русской сказки снялись Данила Козловский и Ксения Раппопорт. Козловский сыграл пять Бабок-Ежек, которые играют важную роль в сюжете, как и в мультфильме Гарри Бардина. Раппопорт появляется в образе цыганки — роль небольшая, но по-своему запоминающаяся. Актрису трудно узнать из-за наложенной на изображение «компьютерной» маски. Обоих актеров вырезали из финальных титров проекта, их имена не упоминаются.

«Вампиры средней полосы» (второй сезон)

Екатерина Кузнецова — рекаст, но по инициативе актрисы

Кадр из «Вампиры средней полосы», фото: START Team / Telegram

Один из главных сериалов платформы Start, «Вампиры средней полосы», после премьеры в 2021 году был продлен на второй, а позже и на третий сезон. Продолжение проекта с Юрием Стояновым, Глебом Калюжным и Екатериной Кузнецовой в главных ролях начали снимать весной 2022 года. На момент анонса изменений в касте не было.

Ближе к старту промокампании второго сезона индустриальные телеграм-каналы обратили внимание на строчку из пресс-релиза: «Роль следовательницы Аннушки исполнит Анастасия Стежко (“Полицейский с Рублевки”, “Дылды”)». Оказалось, что актриса Екатерина Кузнецова, уроженка Киева, после 24 февраля уехала в Украину и прервала сотрудничество с российскими продакшенами.

«Я не стала объяснять в социальных сетях или говорить в открытую, что не могу принимать участие в проекте. Мне кажется, даже объяснять это не нужно. Тут все понятно — как я себя веду и что происходит с моей семьей», — рассказала Кузнецова в интервью «Медузе». Анастасия Стежко — актриса, близкая по типажу к героине сериала, — заняла эту роль вместо Кузнецовой.

«13 клиническая» (второй сезон)

Данила Козловский — положили на «полку»

Данила Козловский в сериале «13-клиническая», фото: Иви / VK

Еще один Козловский. Съемки первого сезона «13 клинической» с ним в главной роли начались в апреле 2022 года. Примерно тогда же доносчик Виталий Бородин обвинил актера в дискредитации армии и призывах к экстремистской деятельности. Суд по иску о защите чести и достоинства Козловский выиграл, но негласной отмены ему избежать не удалось.

Козловский объявил, что ушел в творческий отпуск в Малом драматическом театре до конца 2023 года, и так и не вышел из него до сих пор. В то же время «Иви» объявил о продлении «13 клинической». «Во втором сезоне мы надеемся дать зрителю более глубокое представление о судьбе и работе рядовых сотрудников клиники. При этом не забывая и про центральную линию», — отметил автор сценария Андрей Золотарев. На картинке в официальных соцсетях присутствовали Данила Козловский и Паулина Андреева.

В декабре 2023 года риторика «Иви» изменилась, равно как и планы на второй сезон. Продюсеры объявили не продолжение, а приквел «13 клиническая. Начало» с совершенно другим актерским составом.

«Единица Монтевидео»

Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт — положили на «полку»

Кадр из фильма «Единица Монтевидео», фото: НОВЫЙ СЕЗОН

Вторая режиссерская работа актрисы Татьяны Лютаевой была впервые показана в программе «Русские премьеры» Московского кинофестиваля весной 2023 года, где фильм был отмечен спецпризом жюри. Главные роли исполнили Алексей Серебряков и Агния Дитковските, в камео появилась Ксения Раппопорт. На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» осенью 2023 года фильм входил в пул полнометражных фильмов, которые готовы к релизу на стримингах (в случае с «Единицей Монтевидео» это Kion).

Картина объездила и зарубежные кинофестивали — в частности, ее показывали в Греции (Cinergo International Film Festival), Италии (CineOFF) и Индии (Goa IFF). Причем в Греции фильм победил сразу в 10 номинациях. Согласно презентации, с которой выступал генеральный продюсер Kion Игорь Мишин на форуме «МТС Платформа», фильм должен был выйти до конца 2023 года, но этого не произошло. Судя по всему, «Единица Монтевидео» — еще одно «полочное кино», которое не дойдет до зрителя: вырезать актеров здесь невозможно, переснимать с другими хлопотно и недешево.

«Бихэппи» (второй сезон)

Александр Паль, Мария Шалаева — положили на «полку»

Мария Шалаева в сериале «БИХЭППИ». Фото: ТНТ-PREMIER

Первый сезон сериала «Бихэппи» выходил на платформе Premier летом 2019 года. Режиссер Андрей Джунковский и продюсеры Good Story Media выпустили проект без проблем. Предыдущий сериал Джунковского «Лучше, чем люди», вышедший в России на Start, стал первым российским проектом, проданным на Netflix (по данным «Коммерсанта», за миллион долларов).

Важные роли в сериале исполнили Александр Паль и Мария Шалаева. К съемкам второго сезона приступили два года спустя, летом 2021-го — и Паль, и Шалаева остались в касте. Продакшен Good Story Media уже зимой 2022 года публиковал и ролик процесса озвучивания, и кадры со съемочной площадки второго сезона. После 24 февраля все изменилось.

В новой реальности и продакшен, и платформа Premier больше ничего не говорили о существовании второго сезона «Бихэппи», который был полностью отснят. Аккуратно предполагалось, что продолжение выйдет в 2023 году, но этого не случилось. На презентации Premier, приуроченной к пятилетию платформы, второй сезон «Бихэппи» не был заявлен в списке из 150 проектов, которые выйдут на стриминге в новом сезоне (2023–2024). Скорее всего, продолжение лежит на «полке» и ждет лучших времен.

«Безбашенная»

Екатерина Варнава — положили на «полку»

Кадр из сериала «Безбашенная», фото: Look Film

Премьера сериала «Безбашенная» с Екатериной Варнавой состоялась на фестивале «Пилот» в Иваново летом 2023 года. Это сатирическая комедия о жене чиновника, потерявшей память и решившей участвовать в выборах против бывшего мужа — мэра. Помимо Варнавы, в сериале снялись Евгений Цыганов и Юрий Чурсин. Режиссером проекта выступила Лана Влади (в 2020 году она победила в конкурсе короткометражного кино на «Кинотавре» с картиной «Сера» по рассказу Дмитрия Глуховского).

Промокампания «Безбашенной» на Kion началась без проблем. 25 августа пилот сериала даже показали в Таштаголе — в этом городе Кемеровской области разворачивалось действие по сюжету. 28 сентября первый эпизод представили в кинотеатре «Художественный» на светской премьере в Москве. Фотографии этого вечера были последним упоминанием «Безбашенной» в официальных соцсетях Kion.

На следующий день, 29 сентября, карточка сериала исчезла из библиотеки стриминга. 1 октября «Безбашенная» должна была выйти на Kion, но этого не произошло. По данным главного редактора «Кино-Театр.ру» и директора по развитию веб-кинотеатра Chill Жана Просянова, на производство целого сезона могли потратить более 250 миллионов рублей. Таштагольское медиа «Новая шория» выдвинуло предположение, что сериалу не дали выйти «по политическим мотивам».

«Осторожно — любовь»

Максим Виторган, Нино Нинидзе — удаление эпизодов из альманаха

Нино Нинидзе и Максим Виторган, кадр из сериала «Осторожно — любовь», Фото: Пресс-служба Kion

Киноальманах, приуроченный к Дню святого Валентина, онлайн-кинотеатр Kion выпустил 14 февраля 2024 года. Накануне даты анонсировалось наличие семи историй «о любви и нелюбви, о бывших и будущих, о холодных и самых нежных».

За сутки до премьеры Kion вместе с изданием The Voice (импортозамещенная версия Cosmopolitan в России) сделали спецпроект, в котором актеры киноальманаха читают отрывки из писем с любовными признаниями. Среди чтецов была Нино Нинидзе. На следующий день Нинидзе пропала из киноальманаха, а семь новелл «Осторожно — любовь» превратились в пять.

Две картины, пострадавшие от цензуры, сняли режиссеры Лена Ланских (ее полный метр «Ничья» показывали на фестивале в Сан-Себастьяне) и Кирилл Васильев («Ну, здравствуйте, Оксана Соколова»). В новелле «Се ля ви» сыграли Анна Снаткина и ее муж, экс-резидент Comedy Club Виктор Васильев. В другой короткометражке из альманаха снимались как раз Максим Виторган и Нино Нинидзе. Никаких заявлений по поводу исчезновения двух короткометражек из киноальманаха стриминг не делал.