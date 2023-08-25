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Лицо Максима Виторгана заменили дипфейком в российском сериале. Актер выступает против войны

10:52 • 25.08.2023

В сериале «Контакт», который выпускает «Газпром-Медиа», лицо Максима Виторгана с помощью нейросети заменили на другого актера. На это обратила внимание «Служба поддержки».

Герой актера появляется во второй серии второго сезона сериала, но теперь у него другое лицо. Корреспондент «Медиазоны» отмечает, что у персонажа, которого играл Виторган, теперь «фактически не меняется выражение лица, а движения губ не всегда соответствуют произносимому тексту». Имя Виторгана не указали в титрах.

«Все эти "вдруг" и " по каким-то причинам" мне давно известны. До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично», — написал сам актер. Из-за того что роль оказалась большой и важной, создатели решили использовать дипфейк, предполагает Виторган. 

Максим Виторган с начала российского вторжения в Украину выступил против войны, назвав ее «позором», а также поддерживал артистов, признанных «иностранными агентами».

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