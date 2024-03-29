В Армении запретили транслировать передачи Владимира Соловьева

Власти Армении запретили трансляцию авторских телевизионных программ российского пропагандиста Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета». Об этом, как передает РБК, сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян.

По его словам, поводом для запрета стали «постоянные нарушения» 5 и 6 статей соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации».

В этом соглашении, подписанном 30 декабря 2020 года, в статье 5 говорится в том числе об «исключении программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей», а также «исключении вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь». В статье 6 речь идет об «уважении правил во время национальных праздников и памятных дат» и «соблюдении общих правил во время военного и чрезвычайного положений».

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года каналы «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» были заблокированы на YouTube. Причиной площадка назвала нарушение правил использования сервиса.

До этого Роскомнадзор обращался к компании Google, которая владеет YouTube, в связи с ограничениями, которые якобы были введены в отношении каналов Соловьева. Ведомство утверждало, что ролики российского пропагандиста перестали попадать в раздел «В тренде», хотя «ранее это происходило регулярно».

Запрет трансляций программ одного из главных российских пропагандистов в Армении был введен на фоне ухудшающихся отношений между Ереваном и Москвой. Так в октябре 2023 года Армения ратифицировала статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. В феврале Армения приостановила свое членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в марте стало известно, что армянские банки прекратят обслуживать российские платежные карты «Мир».

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