Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте его администрации.

3 октября Римский статут ратифицировал парламент Армении: 60 депутатов проголосовали «за», 22 — «против». В Кремле ратификацию документа назвали «чрезвычайно враждебным» решением по отношению к России.

Римский статут — документ, учреждающий Международный уголовный суд. Армения подписала его в 1998 году, однако процесс его ратификации был прерван в 2004-м. Его возобновили в конце 2022 года.

В марте 2023-го Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации украинских детей в Россию.

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