Большинство армянских банков прекратят работу с картами «Мир»

Большинство банков Армении прекратят обслуживать карты российской Национальной Системы Платежных Карт (НСПК) «Мир» с 30 марта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей банка «ВТБ Армения» и источники на армянском рынке банковских услуг.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится», — заявил представитель «ВТБ Армения». По его словам, этот банк продолжает обслуживать карты «Мир» в полном объеме.

«Держателям карт “Мир” банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты “Мир”)», — сообщили в кредитной организации. Как отмечает РБК, сейчас в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване, а также более 190 банкоматов по всей стране.

В свою очередь, в Банке России заявили, что продолжают работать с дружественными странами по приему карт «Мир» в их инфраструктуре. «При этом решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно», — отметили там. Такое же заявление сделали представители самой НСПК «Мир».

Как напоминает РБК, в феврале 2024 года оператор НСПК «Мир» попал под блокирующие санкции США. На тот момент карты «Мир» работали в Армении, Казахстане, Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе.

После объявления о введении санкций против НСПК «Мир», количество работающих с ней банков начало сокращаться. Так, о прекращении работы с картами «Мир» сообщал, в частности, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера».

При этом банки некоторых стран отказались от обслуживания карт «Мир» вскоре после начала российского вторжения в Украину, но задолго до введения санкций против оператора системы.

Так, в конце сентября 2022 года о прекращении работы с картами «Мир» сообщил узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard. Такое решение там тогда объяснили «техническими причинами», однако спустя неделю Uzcard объявил, что не будет возобновлять обслуживание карт «Мир» из-за высокого риска вторичных санкций.

Также в сентябре 2022 года банков, работающих с картами «Мир», не осталось в Турции. Тогда от обслуживания карт этой системы там отказались три государственных банка — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. До этого карты «Мир» перестали принимать частные банки Isbank и Denizbank.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.