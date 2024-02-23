Армения приостановила свое членство в ОДКБ

Армения «заморозила» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

По словам Пашиняна, Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Армянский премьер заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не стремится к мирному договору, а «планирует захват новых территорий в Армении».

Пашинян также обвинил власти России в том, что они несколько месяцев назад «открыто призвали армянское население свергнуть власть».

Кроме того, он выразил обеспокоенность судьбой российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, который дезертировал и сбежал в Армению, где его похитили российские военные. Пашинян пообещал, что, «если требования Еревана останутся без ответа», то будут последствия.

«Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», — подчеркнул он, добавив, что вопрос о сохранении российской военной базы на территории Армении не стоит.

В ноябре прошлого года представители Еревана не приняли участие в саммите ОДКБ. Пашинян объяснил это «разными причинами».

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