Умер помогавший спасать людей в «Крокусе» мужчина

В больнице скончался Карен Енгибарян, помогавший спасать людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Союз армян России».

Енгибарян во время теракта находился недалеко от «Крокуса». Когда мужчина увидел дым, он побежал к центральному входу, чтобы помочь людям выбраться из здания.

«В итоге Карен сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом “острая инфекция дыхательных путей”, состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

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Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики начали стрелять, когда люди стояли в очереди. В здании произошел пожар, его удалось потушить только на следующий день.

На данный момент число погибших в результате теракта достигло 144 человек. Еще 382 человека пострадали.

По делу о теракте арестованы девять человек. 24 марта Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четверых предполагаемых исполнителей теракта — это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсудин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В суде они были со следами избиений и пыток. До заседания силовики распространили видео и фото, где одному из задержанных отрезают ухо, а другого — пытают электрическим током.

Позже в СИЗО отправили бывшего владельца машины «Рено», использовавшейся боевиками при нападении, Диловара Исломова, его брата Амичона и отца Исроила. СМИ писали, что Диловар сам пришел в СК, узнав о теракте, но его обвинили в пособничестве террористам. Под арестом также находятся Алишер Касимов, сдавший квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта, и Назримад Лутфуллои.

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