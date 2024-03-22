В клубе Crocus City Hall в Москве произошла стрельба

В московском клубе Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza, Mash, Shot, а также «Известия».

Телеграм-канал Baza пишет о 12 погибших и 35 раненых в результате стрельбы. Корреспондент РИА «Новостей» сообщает, что огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Baza опубликовала видео, на котором видно, как люди в концертном зале Crocus City Hall прячутся под сиденья. На кадрах слышна автоматная очередь.

Также телеграм-канал сообщает о взрыве в Crocus City Hall. Baza опубликовала видео, на котором над зданием виден густой черный дым. О взрыве также сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», – сказала очевидица стрельбы Светлана в разговоре с РБК.

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