Суд арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова. Его отправили в СИЗО до 22 мая, сообщает «Медиазона» со ссылкой на собственного корреспондента. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, 32-летний Касимов сдавал квартиру одному из участников нападения на «Крокус» — Шамсудину Фаридуни.

Как передают РИА «Новости», в суде Касимов заявил, что не знал о планах террористов, а квартиру им сдал через онлайн-сервис объявлений «Авито». После этого судья продолжила заседание в закрытом режиме по просьбе следователя.

Касимов — уроженец Кыргызстана. У него есть российское гражданство, он зарегистрирован в подмосковной деревне Путилково. Он является отцом троих несовершеннолетних детей.

Накануне тот же Басманный суд арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсудина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, отправив их в СИЗО до 22 мая. Всех их доставили в суд со следами избиений и пыток, которых не было на видео их задержания. Как сообщалось, в ходе избрания меры пресечения Мирзоев и Рачабализода полностью признали свою вину.

Позже были арестованы еще трое фигурантов этого дела — бывший владелец автомобиля «Рено», на котором террористы приехали в концертный зал, Диловар Исломов, а также его брат Аминчон и отец Исроил. Исломов, узнав о теракте, сам пришел в СК — но его обвинили в пособничестве террористам.

По версии следствия, один из предполагаемых террористов, Шамсудин Фаридуни, вовлек братьев Исломовых в террористическую группировку. В чем конкретно обвиняют их отца, неизвестно.

23 марта глава ФСБ Александр Бортников докладывал Владимиру Путину, что всего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны 11 человек. По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек, еще 182 пострадали. Установлены личности 95 погибших.

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