143 заявления о пропавших без вести получили следователи после теракта в «Крокусе»

В Следственный комитет поступило 143 заявления о пропавших без вести людях после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что на данный момент опознано 84 тела, среди которых — тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о смерти одного из пострадавших в результате атаки на концертный зал. Таким образом количество погибших увеличилось до 140. По словам Мурашко, еще 80 человек остаются на лечении в больницах. 19 из них, включая трех детей, находятся в тяжелом состоянии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Незадолго до начала концерта группы «Пикник» несколько человек в камуфляжной форме и с оружием ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей. Затем они подожгли здание и скрылись с места.

На следующий день силовики задержали четверых подозреваемых в Брянской области. 24 марта их со следами пыток доставили в Басманный суд Москвы, который отправил их в СИЗО.

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The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что ответственность за теракт несет ИГИЛ.

Владимир Путин выступил с заявлением об атаке на «Крокус Сити Холл» на следующий день после трагедии, 23 марта. Он связал атаку с Украиной. «Все четверо непосредственных исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины. С украинской стороны для них было подготовлено окно для пересечения государственной границы», — заявил он.

Вечером 24 марта Путин признал, что на «Крокус Сити Холл» напали радикальные исламисты, но добавил, что его интересует «заказчик».

«Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось», — говорил Путин. Глава ФСБ Александр Бортников также обвинил Украину и Запад в причастности к нападению на концертный зал.

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