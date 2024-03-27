Адвокатам подозреваемых в теракте в «Крокусе» угрожают «отрезать уши»

Адвокатам фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» начали поступать угрозы. Об этом член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева написала в статье в газете «Московский комсомолец».

«От них требуют отказаться от участия в процессе. В противном случае грозят „отрезать уши“ и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями», — написала Меркачева.

В свою очередь, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, комментируя сообщения об угрозах поступающих адвокатам предполагаемых террористов, сказал, что «чудовищное преступление электризовало людей, но это тест на правовую культуру».

«Право — универсально. Защита предоставляется подозреваемым в любых преступлениях. И презумпция невиновности, и стандарты защиты распространяются на всех без исключения», — подчеркнул Резник.

В своей статье Меркачева обратила внимание, что фигурантов дела о теракте в «Крокусе» защищают адвокаты по назначению.

«Когда приходит “разнарядка” на защиту обвиняемого, там указана только фамилия. Рядом с ней не пишут справку в духе “это тот самый негодяй, убивший сотни людей”. До последнего ФИО подозреваемых в страшном теракте в “Крокусе” никто не знал. И вот свободный адвокат нажимает кнопку, принимая “заявку”. Все, с этого момента он не может отказаться», — пояснила она.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсудина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, отправив их в СИЗО до 22 мая. Всех их доставили в суд со следами избиений и пыток, которых не было на видео их задержания. Как сообщалось, в ходе избрания меры пресечения Мирзоев и Рачабализода полностью признали свою вину. Ранее в близких к силовикам телеграм-каналах распространились фото и видео, на которых одному из подозреваемых отрезают ухо, а другого пытают электрическим током.

Позже суд отправил в СИЗО еще четверых фигурантов этого дела — бывшего владельца автомобиля, который террористы использовали во время нападения, Диловара Исломова, а также его брата Амичона и отца Исроила. Также суд арестовал Алишера Касимова, который, как сообщалось, сдавал квартиру одному из предполагаемых террористов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.