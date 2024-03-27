«Ячейки вырусей-русофобов»

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину десятки российских вузов избавляются от инакомыслящих: студентов отчисляют, преподавателей увольняют. Критика властей и войны становится поводом для доноса. Подобные кейсы есть уже как минимум в 34 российских вузах. От цензуры и давления российских властей уже пострадали сотни студентов и преподавателей. Борьба властей с критическим мышлением — в материале «Холода».

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1 марта 2024 года студенты Дальневосточного федерального университета получили документ под названием «Правила администрирования сообществ и каналов в соцсетях, ассоциирующихся с ДВФУ». Он запрещал публиковать в группах вуза посты и комментарии с «пропагандой ЛГБТ», критикой государства, властей и любой информации о войне, противоречащей позиции Минобороны. Администраторов пабликов и каналов обязали доносить на «нарушителей» руководству университета — в противном случае их тоже ждет наказание.Поводом для этого документа стал антивоенный комментарий в телеграм-канале «Подслушка ДВФУ», где учащиеся могли жаловаться на проблемы университета и высказывать свое мнение.

«Практически всегда это люди с долгами, зависимостями, которые идут убивать за деньги, чтобы выбраться из жизненной ямы, в которую осознанно втянулись. Я не вижу причин им сочувствовать», — написал член студсовета ДВФУ о воюющих в Украине людях.

На автора этого комментария написал донос другой член студсовета ДВФУ Артем Мандрица, чем он похвастался в своем телеграм-канале, пообещав направить жалобу ректору. Ректор вуза Борис Коробец в своем телеграм-канале похвалил Мандрицу за «патриотический настрой и в делах, и в словах в интернете».

«В одном из чатов человек позволил высказаться негативно о людях, находящихся в зоне военных действий. А как позже выяснилось, он является сотрудником этого университета. <...> Считаю, таким людям не место в университете», — написал Мандрица.

Позднее в паблике «Подслушка ДВФУ» появился пост в поддержку студента с антивоенной позицией. Очевидцы конфликта рассказали, что доносчик угрозами заставил администраторов группы удалить антивоенный пост. Сам Артем Мандрица говорил провластным СМИ, что «столкнулся с активной травлей, проклятиями и угрозами» и что он опасается за свою безопасность.

Анализируя открытые данные, «Холод» нашел более 20 кейсов, когда студентов и преподавателей исключали или увольняли из российских вузов из-за антивоенных высказываний.

Неполный список уволенных преподавателей и студентов, отчисленных за антивоенную позицию или критику властей: • Студента Томского политехнического университета Богдана Овчинникова в марте 2023 года отчислили за «нарушение общепринятых норм поведения» — он получил штраф за участие в антивоенном протесте.

• Студента Томского политехнического университета Даниила Тебенькова отчислили в ноябре 2022 года за административное правонарушение. Полиция арестовала его за участие в митинге против мобилизации.

• В конце февраля 2022 года студенток РЭУ имени Плеханова Полину Лысенко и Антонину Бегачеву отчислили после того, как они выложили антивоенные сторис в инстаграме. В августе 2022 года суд обязал вуз восстановить Полину Лысенко в университете.

• Студента Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Андрея Котенко отчислили в сентябре 2022 года как «злостного двоечника». Сам он считает, что причиной стала его антивоенная позиция, которую он открыто выражал в соцсетях. После отчисления Котенко смог отсудить у университета более миллиона рублей.

• В марте 2022 года Санкт-Петербургский государственный университет подготовил приказы на отчисление как минимум 13 студентов, которых сотрудники полиции задержали на антивоенных акциях.

• Студентов Института истории СПбГУ Михаила Сиража и Павла Арефичева отчислили в феврале-марте 2023 года из-за несданных экзаменов. Сираж активно выступал против войны, а Арефичев — против замены профильных предметов на пропагандистские. Оба студента утверждают, что их специально валили на экзаменах.

• Семерых студентов Института истории СПбГУ отчислили в июне 2023 года после доноса на них. Их обвиняли в оскорблении памяти погибшего на войне студента Федора Соломонова. Осенью 2023 года одного из них, Дмитрия Кузьмина, отчислили с исторического факультета РГПУ имени Герцена, куда он поступил после отчисления из СПбГУ. На этот раз причиной стал антивоенный пикет.

• Из-за доноса в июне 2023 года уволили доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова. Комиссия по этике обвинила его в «дискредитации» армии.

• В октябре 2023 года студента СПбГУ Кирилла Каверина отчислили за акцию против сноса исторического дома в Петербурге. Полиция сочла его действия «мелким хулиганством» и арестовала на 12 суток.

• Студентку СПбГУ Полину Улановскую, которая боролась за спасение факультета свободных наук и за улучшение условий в студенческих общежитиях, отчислили в феврале 2024 года.

• Преподавательницу СПбГУ Светлану Друговейко-Должанскую уволили в октябре 2023 года после того, как она выступила независимым экспертом в суде по уголовному делу о «фейках об армии», по которому судят художницу Сашу Скочиленко. Филолог Друговейко-Должанская нашла ошибки в экспертизе, которую заказало следствие. В вузе ее выступление назвали «аморальным поступком».

• Шестерых студентов Петербургского педиатрического университета отчислили в марте 2022 года. Причины: «дискредитация» армии или критика властей.

• Студента Владимирского государственного университета Евгения Саутина отчислили в апреле 2022 года после того, как он уехал из России из-за уголовного дела об антивоенных граффити. Он рассказал, что попросил академический отпуск, но ему отказали и отчислили после того, как он не пришел на сессию.

• Студентку Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Дарью Порядину отчислили в декабре 2022 года за два месяца до выпуска. Дарья и ее парень уехали из России после обысков по делу об участии в экстремистском сообществе. Доучиться в САФУ дистанционно Порядиной не разрешили.

• Студентов САФУ Олесю Кривцову и ее мужа Илью Мелькова отчислили в июне 2023 года. Против Кривцовой возбудили два уголовных дела — об «оправдании терроризма» из-за комментария про подрыв Крымского моста и о «повторной дискредитации» российской армии.

• Студента Тимофея Ч. отчислили из красноярского СибГУ имени Решетнева после в январе 2024 года. Он спорил с преподавателем, а его слова записали на диктофон, после чего на него составили протокол о «дискредитации» российской армии.

• Преподавательницу Белгородского государственного национального исследовательского университета Татьяну Новикову уволили в июле 2022 года после того, как она оставила антивоенный комментарий во «ВКонтакте». На нее также составили протокол о «дискредитации» российской армии.

• Доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова уволили в июле 2023 года из-за его статуса «иностранного агента».

• В декабре 2022 года за антивоенные высказывания из НИУ ВШЭ уволили доцентов Илью Инишева и Динару Гагарину с формулировкой об «аморальном поведении».

• Преподавателя Первого Санкт-Петербургского медицинского университета Виктора Корниенко уволили в июле 2023 года из-за его антивоенной позиции по доносу знакомой, с которой у Корниенко возник спор из-за войны в Украине.

• Преподавателя философии СПбГУ Дениса Скопина уволили в октябре 2022 года из-за участия в антивоенной акции.

Za президента

Представители проекта помощи студентам «Молния» рассказали «Холоду», что цензурный документ, принятый Дальневосточным федеральным университетом, не опубликован на официальном сайте вуза, однако он уже работает — нарушение нового регламента может стать аргументом, чтобы отчислить студента.

«Как и комиссии по этике, это дает вузам “легальную” рамку для преследования неугодных — например, если администратор сообщества отказывается передавать данные “пропагандирующих ЛГБТ” лиц, в приказе об отчислении можно сослаться на этот акт», — рассказывают активисты.

В период избирательной кампании паблики вузов превратились в инструмент не только цензуры, но и пропаганды — их активно использовали для агитации студентов участвовать в голосовании. Перед президентскими выборами как минимум 73 российских университета уличили в агитации за Владимира Путина, но прокуратура признала незаконным только один из кейсов.

«Практически во всех крупных вузах России шла незаконная агитация за Путина и принуждение к участию в выборах или регистрации в системе ДЭГ — мы зарегистрировали более 70 случаев. Несмотря на то, что это прямо противоречит закону, правоохранительные органы массово игнорируют нарушения, ничем не аргументируя свою позицию, — при этом, как по волшебству, после наших жалоб вузы удаляют посты с незаконной агитацией», — рассказывают в «Молнии».

Представители «Молнии» отмечают, что у администрации вузов много инструментов политического давления на студентов. Учащиеся не могут противостоять им: у молодых людей часто нет финансовой возможности нанять адвоката, чтобы отстоять свои права.

«Ячейка вырусей-русофобов»

В июне 2023 года с исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета отчислили семерых студентов. Поводом стали посты в провластных пабликах о том, что под руководством доцента Михаила Белоусова они «порочили память» студента Федора Соломонова, который погиб на войне в Украине. Этих студентов и преподавателя называли «ячейкой вырусей-русофобов». В июне 2023 года ректор СПбГУ Николай Кропачев подписал приказ об увольнении Белоусова «в связи с аморальным поступком».

«В день, когда узнали о смерти Федора, Белоусов и ему подобный биомусор поставили на авы известных антифашистов 20 века, в знак борьбы с "рашизмом".Сам он совершал нападки на патриотических студентов, собирая различную информацию и распространяя ее. Этот человек должен не то что быть уволен, а посажен за решетку. Как мы хотим победить, пока такое происходит у нас в тылу?» — писал пропагандист Кирилл Федоров.

В июне 2023 года против Белоусова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма — его обвинили в том, что на заседании студенческого совета он якобы «отрицал связь между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны».

За три месяца до этого, в марте 2023 года, из-за доноса провластных СМИ уволили преподавателей Московского международного университета (ММУ) Владимира Сухого и Константина Мирошникова. Пропагандисты называли университет «рассадником русофобии» и писали, что «нашу молодежь обучают США и НАТО». Причиной доноса стало то, что Мирошников якобы поставил студенту «неуд» за доклад о сотруднике ВГТРК Андрее Медведеве, сказав, что тот не является журналистом.

«Это не все. “Теорию журналистики” нам преподает Владимир Сухой. Здесь еще интереснее, изо дня в день — как прекрасно на Украине и какая ужасная Россия, какой замечательный Навальный и его отравили русские. Студентам он напоминает, что говорить о содержании его лекций вне группы нельзя», — говорилось в доносе.

«Человеческой жестокости нет предела»

Один из отчисленных из СПбГУ студентов, Дмитрий Кузьмин, смог поступить на исторический факультет Российского педагогического университета имени Герцена. Кузьмин продолжил выходить на пикеты: за полгода его несколько раз задерживали и увозили в отдел полиции, а в октябре 2023 года его отчислили и из РГПУ из-за антивоенной акции. Еще через месяц Кузьмина насильно отвезли в отдел полиции и попытались вручить ему повестку в военкомат, после чего он уехал из России.

Дмитрий Кузьмин с пикетом у Казанского собора в Санкт-Петербурге, 10 октября 2023 года. Фото: «Бумага»

За доцента и отчисленных из СПбГУ студентов заступилась главред независимого студенческого медиа «Студень» Александра Зайцева. Она назвала действия руководства СПбГУ «подлыми и несправедливыми». После этого администрация вуза пожаловалась на Зайцеву в полицию, и ее вызвали на заседание комиссии по этике. После этого паблик «Студня» почти перестал обновляться: последний пост был опубликован в октябре 2023 года, и в нем говорилось, что новым заместителем проректора вуза по безопасности стал экс-сотрудник центра «Э» Олег Шайдулин.

Цензура в СПбГУ коснулась всех преподавателей. В июле 2023 года университет запретил своим сотрудникам, которые могут высказываться от имени вуза, давать комментарии и интервью «иноагентам» и «нежелательным» организациям. Также комиссия по этике СПбГУ признала, что комментарии студентов в соцсетях могут нарушать местный Кодекс универсанта.

Список городов, в которых отчисляли студентов за гражданскую позицию (данные на конец февраля 2024 года): • Санкт Петербург — 26 случаев

• Грозный — 17 случаев

• Москва — 9 случаев

• Новочеркасск — 5 случаев

• Архангельск — 5 случаев

• Ярославль — 4 случая

• Краснодарский край — 3 случая

• Владимир, Томск, Челябинск, Йошкар-Ола — по 2 случая

• Ростов-на-Дону, Красноярск, Тюмень, Махачкала, Мурманск, Петрозаводск, Белгород — по одному случаю

В начале 2024 года из Санкт-Петербургского госуниверситета отчислили студентку факультета свободных искусств и наук Полину Улановскую, которая участвовала в «Умном наблюдении» на выборах в родном Краснодарском крае и помогала независимым депутатам в предвыборной кампании в 2020 году. По словам Улановской, в вузе она пыталась спасти факультет свободных искусств, когда его решили закрыть, полностью заменив программу. Также она вступила в комитет по работе со студенческими общежитиями, но через некоторое время их обвинили в подготовке митинга. После этого Улановскую отчислили из вуза якобы за неуспеваемость. Студентка пыталась оспорить результаты комиссии, но ей отказали. В восстановлении ей также отказали — по ее словам, это произошло незадолго до защиты выпускной работы. Улановская считает решение руководства вуза политическим.

«Кажется, человеческой жестокости нет предела. Я попыталась восстановиться. Прекрасно сдала вступительные и собрала перечень “особых заслуг” за время учебы — побед и выступлений на международных конференциях, благодарностей от той же администрации, что недрогнувшей рукой подписала приказ о моем отчислении. Меня не восстановили без объяснения причин», — рассказывала Улановская.

Она также рассказала «Холоду», что собирается подавать иск к вузу, но пока не может этого сделать. «Для подачи иска к вузу мне необходима выписка из приказа об отчислении, которую вуз пока что не выдал: дело в том, что мне даже не показали приказ об отчислении и протокол комиссии с расшифровкой отказа в восстановлении. Всю информацию из учебного отдела и прочих институций приходилось добывать клешнями», — говорит Улановская.

В самом СПбГУ говорят, что не отчисляют студентов за политические взгляды и гражданскую позицию. Но если против учащегося завели административное или уголовное дело, «к такому студенту применяются меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления».

Отчисляют за дело

Чаще всего антивоенно настроенных студентов действительно отчисляют после того, как на них заводят административные дела. Один из первых подобных случаев произошел со студентом Томского политехнического университета Богданом Овчинниковым, которого отчислили с формулировкой о «нарушении общепринятых норм поведения» после штрафа за антивоенную акцию.

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По данным правозащитного проекта помощи студентам «Молния», с начала 2022 года по февраль 2024-го из вузов незаконно отчислили как минимум 84 студента. С начала полномасштабного вторжения России в Украину университеты стали пристальнее следить за соцсетями учащихся и коммуникациями внутри учреждений. Преподаватели цензурируют дипломные работы, а за студенческими чатами следят сотрудники вузов. Например, в августе 2023 года на студентов Московского государственного института культуры начали давить после того, как из чата удалили начальницу отдела по общественным связям Екатерину Левдину. После этого она угрожала учащимся статьей о «дискредитации» армии и называла их «провокаторами, либералами и заукраинскими людьми».

С лета 2023 года в российские университеты стали приходить цензоры — представители властей, которые конспектируют лекции и оценивают работу преподавателей на соответствие нынешним представлениям власти. В одном из вузов Краснодарского края сотрудникам запретили критиковать власть во время лекций, а спорные факты из истории требуют подавать без дополнительного анализа. По словам преподавателя одного из самарских университетов, его коллегу-историка уволили за статью, которую он написал.

«Молния» зафиксировала случаи давления на студентов за критику властей или антивоенную позицию в 34 вузах. Правозащитники отмечают, что это неполный перечень: реальных случаев может быть больше.

Неполный список вузов и колледжей, где студенты сталкивались с давлением, цензурой или отчислением: • Санкт-Петербургский государственный университет

• МГУ

• НИУ ВШЭ

• РГПУ имени Герцена

• Томский политехнический университет

• Дальневосточный федеральный университет

• Кубанский государственный университет

• Северный (Арктический) федеральный университет

• Санкт-Петербургский педиатрический университет

• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

• Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

• Владимирский государственный университет

• РЭУ имени Плеханова

• СибГУ имени Решетнева (Красноярск)

• Белгородский государственный национальный исследовательский университет

• ТюмГУ

• Российский Исламский университет им. Кунта-Хаджи (Грозный)

• РГУ нефти и газа им. Губкина

• Институт международного права и экономики имени Грибоедова

• Академия МЧС (Москва)

• МИРЭА

• Марийский государственный университет

• Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

РГУП (филиал в Ростове-на-Дону)

• ЮУрГУ (Челябинск)

• МГТУ (Мурманск)

• ЯГТИ (Ярославль)

• Колыванский аграрный колледж

• Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкова

• Владимирский педагогический колледж

• Тимашевский техникум кадровых ресурсов

• СПО Владимирского госуниверситета

• Новочеркасский медицинский колледж

• Карельский колледж культуры и искусств

По подсчетам «Молнии», больше всего случаев давления, цензуры, отчислений и увольнений студентов происходило в петербургских вузах. С начала полномасштабного вторжения России в Украину оттуда отчислили и уволили как минимум 26 студентов и преподавателей, занимавших антивоенную позицию. По несколько таких случаев было зафиксировано в Северном (Арктическом) федеральном университете в Архангельске, Томском политехническом университете, МГУ и НИУ ВШЭ.