Зюганов обвинил администрацию президента в помощи Навальному «взойти на престол»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обвинил администрацию президента в том, что она «тащила на престол» политика Алексея Навального во время выборов мэра Москвы 2013 года. Видео опубликовал телеграм-канал Sota.

«Вы недавно вынуждены были отвечать на вопрос по Навальному. Очень искренне ответили. Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его некоторые ваши помощники тащили на этот престол. Когда его выдвинули в качестве кандидата в Москве, я пришел и спросил: „Вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете тех, кого спецслужбы подготовили, для того, чтобы взорвать страну и избирателей в Москве“», — сказал Зюганов первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко.

Глава КПРФ добавил, что в столице «согнали почти 900 тысяч» и что «сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация».

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В 2013 году на выборах мэра Москвы Алексей Навальный занял второе место. По официальным данным, он набрал 27,24% голосов. Тогда на выборах победил Сергей Собянин, который занимает пост мэра столицы и в настоящее время.

Навальный погиб в колонии в поселке Харп за Полярным кругом 16 февраля. В медицинском заключении, которое выдали матери политика Людмиле, утверждается, что смерть наступила по «естественным причинам». Родные и соратники Навального обвинили в убийстве оппозиционера Владимира Путина.

Тело Навального отдали матери только на девятый день после его смерти. Следователь Александр Варапаев пытался шантажировать Людмилу Навальную, но она отказалась идти на переговоры со следствием.

Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище 1 марта. В день похорон с ним пришли проститься десятки тысяч людей. В следующие дни москвичи продолжали нести цветы к могиле политика.

После смерти Навального западная пресса написала о его готовящемся обмене на приговоренного в Германии к пожизненному заключению офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного за убийство. Утверждалось, что в последний раз Путин обсуждал обмен в день смерти Навального. По данным СМИ, переговоры были на завершающей стадии.

Путин после президентских выборов сказал об идее насчет обмена Навального и впервые назвал политика по фамилии. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что факт переговоров российский президент не подтверждал.

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