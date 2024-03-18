Путин впервые публично произнес фамилию «Навальный»

Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам прошедших в России президентских выборов, впервые публично произнес фамилию Алексея Навального и прокомментировал его смерть в колонии.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — сказал Путин.

Он также подтвердил появившиеся ранее в прессе сообщения о готовившемся обмене Навального на находящихся в заключении в западных странах россиян.

«Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно — за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось», — рассказал Путин, отметив, что был согласен обменять Навального при одном условии: «что мы его поменяем и чтобы он не возвращался — пускай там сидит».

Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп за Полярным кругом 16 февраля. По официальным данным, смерть наступила по «естественным причинам». Родные и соратники Навального обвинили Путина в убийстве политика.

Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище 1 марта. Проститься с ним пришли десятки тысяч людей. Сторонники политика продолжили нести цветы к его могиле и в последующие дни. 17 марта, когда на выборах проходила придуманная Навальным акция «Полдень против Путина», москвичи стали приносить к могиле Навального избирательные бюллетени со вписанным в них именем погибшего политика.

Вскоре после смерти Навального в западной и российской прессе появились сообщения о готовившемся обмене Навального на осужденного в Германии на пожизненное заключение за убийство офицера ФСБ Вадима Красикова. Как сообщалось, переговоры об обмене были уже на завершающей стадии, а последний раз Путин обсуждал его в день смерти Навального.

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