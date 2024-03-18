Песков: Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального 

Владимир Путин не подтверждал, что переговоры об обмене Алексея Навального были проведены. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул», — сказал Песков.

Он также высказался о вдове Алексея Навального Юлии: «Есть много людей, которые оторвались от родины и не чувствуют ее пульс, к таким относится и вдова Навального».

Ранее Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам прошедших выборов президента, впервые публично назвал Алексея Навального по имени. Он прокомментировал смерть оппозиционера в колонии и заявил, что был согласен на обмен при условии, что Навальный не вернется в Россию.

«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось», — сказал Путин, добавив, что выдвинул только одно условие — «что мы его поменяем и чтобы он не возвращался — пускай там сидит».

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп за Полярным кругом. По официальным данным, его смерть наступила по естественным причинам, однако родные и соратники Навального обвинили Путина в его убийстве.

Вскоре после смерти Навального в западной и российской прессе появились сообщения о том, что Кремль вел переговоры с Западом об обмене Навального на осужденного а Германии за убийство на пожизненное заключение офицера ФСБ Вадима Красикова. По данным СМИ, последний раз Путин обсуждал обмен Навального в день его смерти.

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