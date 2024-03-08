Путин согласился на обмен Навального в день его гибели

В день смерти Алексея Навального в колонии поселка Харп Владимир Путин обсуждал его обмен на содержащихся под стражей в западных странах россиян. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на четыре источника, знакомых с деталями готовившейся сделки. По словам одного из них, Путин согласился на обмен.

По данным издания, утром 16 февраля Путин обсуждал условия сделки с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Встреча состоялась примерно за четыре часа до появления официального сообщения о смерти Навального в колонии.

В свою очередь, журналист Христо Грозев, также знакомый с планами обмена, усомнился в искренности согласия Путина. «Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая что раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на другого, не настолько важного для Путина заключенного», — сказал Грозев «Агентству».

По словам собеседников издания, Навальный был главным, но не единственным объектом предполагаемого обмена. Так, в ходе переговоров российская сторона выразила согласие выдать Германии и США не только оппозиционера, но и двух американцев, находящихся в заключении в России, — журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана.

В свою очередь, американские и германские власти предлагали для обмена офицера ФСБ Вадима Красикова, который был осужден в Германии на пожизненное заключение за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, и кого-то из россиян, находящихся в американских тюрьмах. По словам одного из источников «Агентства», в процессе переговоров звучало имя осужденного в США за хакерство и инсайдерскую торговлю Владислава Клюшина — основателя компании «М13», которая сотрудничала с администрацией президента России и другим государственным органами.

О том, что Путин добивался выдачи именно Красикова ранее писали западные СМИ. По их данным, сначала за него предлагали Гершковича или Уилана, но представители Германии не проявили интереса к такой сделке. Однако они согласились выдать осужденного сотрудника ФСБ, когда взамен предложили Навального.

По данным «Агентства», принципиальное согласие на выдачу Красикова Германия дала летом 2023 года. По словам одного из источников, в обсуждении этого вопроса участвовала лично глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Собеседники издания также сообщили, что согласие на обмен дала семья Навального, и именно она играла главную роль в лоббировании сделки. О том, что Навальный и его родные знали о готовящемся обмене и были согласны на него, также сообщало Reuters.

В сентябре 2023 года переговоры по этому поводу были приостановлены из-за публикации в The Wall Street Journal, где впервые публично сообщалось о готовящемся обмене Навального на Красикова. Обсуждение сделки возобновилось в декабре вскоре после того, как Навального этапировали в колонию за Полярным кругом. Семья убедила Запад, что началась подготовка к чему-то плохому, пишет «Агентство».

Собеседники издания сообщили, что окончательно план обмена Навального на Красикова был согласован на встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в начале февраля. Об этом также писало агентство Reuters со ссылкой на свой источник. Позже газета Financial Times сообщила, что власти Германии потеряли интерес к обмену Красикова после смерти Навального в колонии.

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