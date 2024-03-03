«Белый счетчик»: на похороны Навального пришли не менее 16,5 тысяч человек

На отпевание и похороны Алексея Навального 1 марта пришли не менее 16,5 тысяч человек. Об этом сообщает «Белый счетчик», который занимается мониторингом численности массовых мероприятий.

Активисты проекта считали людей, которые с 15:34 до 16:30 прошли через Братеевский мост в сторону Борисовского кладбища. Они насчитали 10 866 человек и добавили сюда количество людей, которые могли пройти там за полчаса до начала подсчета. Таким образом получился результат в 16,5 тысяч.

Проект отмечает, что подсчет не учитывает большую часть людей, которая после нахождения у церкви, где отпевали Навального, пошла в метро Марьино. Также активисты не посчитали людей, которые приезжали на станцию Борисово и шли на кладбище непосредственно оттуда.

По словам авторов исследования, этот подсчет позволяет оценить лишь минимальное количество участников процессии.

«Дождь» со ссылкой на анонимный источник в мэрии сообщил, что похороны 1 марта посетили 23 тысячи человек. Собеседник издания рассказал, что он пришел к этой цифре, исходя из агрегированных данных по поездкам из Марьино в Орехово-Борисово Северное, где находится кладбище. Источник сопоставил обычный уровень перемещений горожан в будний день с увеличенным 1 марта.

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По данным «ОВД-Инфо», во время похорон Алексея Навального в Москве задержали по меньшей мере 14 человек. Количество задержанных по всей стране составило 105.

Навального отпели в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Церемония продлилась около 20 минут, после чего ритуальщики в спешке закрыли гроб и увезли его на Борисовское кладбище. Желающие проститься с политиком шли туда непрерывным потоком примерно до 22 часов. Люди продолжили нести цветы на могилу Навального 2 и 3 марта.

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