В Ростове-на-Дону учительница угрожала отчислением школьнику из-за рисунка бюллетеня с галочкой напротив буквы «Н»

В Ростове-на-Дону учительница вызвала в школу родителей ученика из-за рисунка бюллетеня с галочкой напротив буквы «Н», в которой она увидела «символ, ассоциирующийся с Навальным». Учительница предложила маме ученика обсудить, как избежать «подобного» в будущем, если она не хочет «переводить ребенка в другую школу». Скрины сообщений «Холоду» предоставила мама школьника.

«Оказывается, что в школе наших детей учат не по программе обучения, а по написанным правилам поведения в стране, где “правильный выбор” – залог возможности не быть отчисленным из школы», — написала мама мальчика.

Как сообщила преподаватель маме ученика, ее сын нарисовал неправильный рисунок во время урока изо «с патриотическим уклоном», где ученикам дали задание сделать рисунок на тему «Выборы 2024». В итоге мальчик нарисовал женщину с ребенком, в руках которой избирательный бюллетень с галочкой напротив кандидата, обозначенного буквой «Н». Вместо фамилий других кандидатов в бюллетене на рисунке стоят прочерки.

«Мы с Вами взрослые люди, и мы должны понимать, что школа не является местом выражения поддержки оппозиционеров. Школа — место, где воспитывается патриотизм», — подчеркнула учительница.

В конце апреля 2022 года в городе Ефремов Тульской области школьница Маша Москалева нарисовала на уроке изо антивоенный рисунок. На нем был изображен российский флаг с надписью «Нет войне» и украинский с надписью «Слава Украине». Учительница девочки донесла на нее в полицию. После этого отца Маши Алексея Москалева задержали, возбудили против него уголовное дело о повторной «дискредитации» армии и отправили под домашний арест, а Машу — в приют.

28 марта 2023 года Алексею Москалеву назначили два года исправительной колонии. Москалева на оглашении приговора не было. Судья сказала, что он сбежал из-под домашнего ареста. 30 марта Москалева задержали в Минске, после этого он пропал. В начале мая Москалева нашли в смоленском СИЗО. Москалев рассказал своему адвокату, что при задержании его сильно избили беларусские силовики.

6 декабря 2023 года стало известно, что кассационный суд отменил приговор Москалеву и отправил дело о «дискредитации» на пересмотр.

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