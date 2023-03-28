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Отца-одиночку Москалева приговорили к двум годам колонии. На оглашении приговора его не было. Суд утверждает, что он сбежал 

15:40 • 28.03.2023

Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке, к двум годам колонии общего режима по уголовному делу о дискредитации армии.

«Сегодня был оглашены приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал», — сказала пресс-секретарь судебного департамента Ольга Дьячук.

По сообщению журналистов «Медиазоны», среди слушателей заседания были люди, пришедшие поддержать Москалева. Одна из женщин приехала для этого специально из Москвы. Сторонники Москалева в зале поделились, что ждут оправдания подсудимого. Пришедшие, настроенные против Москалева, на вопросы журналистов не отвечали. 

После слов секретаря о том, что Москалев сбежал, в зале раздались аплодисменты.

Источник: «Медиазона»

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