Алексей Москалев, о судьбе которого не было известно больше месяца, нашелся в смоленском СИЗО. Он сильно избит

Адвокат Владимир Билиенко 3 марта встретился с Алексеем Москалевым в СИЗО-1 Смоленска. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». По словам защитника, Москалева сильно избили, пока он находился под арестом в Беларуси.

28 марта Алексея Москалева приговорили к двум годам лишения свободы по статье о «дискредитации» армии. Перед объявлением приговора он сбежал из-под домашнего ареста, однако 30 марта его задержали в Беларуси. В российском МИДе тогда сообщили, что Москалева поместили в СИЗО в белорусском городе Жодино, однако местные адвокаты и правозащитники так и не смогли с ним там встретиться. 12 апреля «ОВД-Инфо» стало известно, что Москалева экстрадировали в Россию. С тех пор о его местонахождении не сообщалось.

Владимир Билиенко, который 3 марта встретился с Москалевым в смоленском следственном изоляторе, рассказал, что его подзащитного задержали сотрудники белорусских спецслужб. Это произошло 30 марта в городе Смолевичи. При задержании Москалева избили руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге и нанесли несколько ударов по голове. Москалева били в том числе головой об стену.

После этого на него надели наручники и увезли в ИВС. Из-за наручников Москалев до сих пор не чувствует больших пальцев на руках. Он провел в белорусском изоляторе временного задержания несколько дней, после чего его на две недели поместили в тюрьму. Информацию о том, что он находился в СИЗО Жодино, Москалев не подтвердил.

Он рассказал, что в Россию его вывезли на легковом автомобиле без ведомственных знаков. При этом его сопровождали люди в гражданской одежде. Сначала Москалева доставили в ИВС Смоленска, где он провел два дня, а затем отправили в местный следственный изолятор. Москалев также уточнил, что перед задержанием не звонил никому по телефону. По его словам, телефона у него с собой вообще не было.

Силовики обратили внимание Алексея Москалева из города Ефремов в Тульской области после того, как его дочь Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок. После этого на мужчину завели сначала административное, а затем уголовное дело о «дискредитации» армии. В начале марта Москалева отправили под домашний арест, а его дочь Машу забрали в приют. Через месяц при содействии детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой ребенка оттуда забрала ее мать, которая ранее семь лет не участвовала в жизни дочери.

Источник: «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.