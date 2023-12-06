Кассационный суд отменил приговор Алексею Москалеву, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок. Его дело о «дискредитации» армии пересмотрят 

Первый кассационный суд Саратова отменил приговор Алексею Москалеву по статье о повторной дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Владимирв Билиенко.

Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. С чем связано такое решение — неизвестно.

Во время заседания прокурор сказал, что Москалеву зачли смягчающие обстоятельства и вынесли довольно мягкий приговор. В свою очередь, адвокат Москалева напомнил, что в деле присутствует отягчающее обстоятельство — «совершение преступления в условиях вооруженного конфликта». «Можно и при краже курицы где-нибудь на Чукотке указать военные действия как отягчающее обстоятельство», — сказал Билиенко. Его слова приводит RusNews.

В апреле 2022 года дочь Москалева Маша нарисовала на уроке изо антивоенный рисунок. Учительница вызвала в школу полицейских, которые увезли Москалева и его дочь в отдел. Там на него составили протокол о «дискредитации» армии из-за комментария в «Одноклассниках».

Перед Новым годом в доме у Москалевых прошел обыск. Сотрудники ФСБ конфисковали все накопления семьи, Машу отвезли в приют, а ее отца на допрос. Там его били, а также включали на полную громкость гимн Росссии. После этого на Москалева завели уже уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» армии.

28 марта 2023 года Москалева приговорили к двум годам колонии. Он не присутствовал на оглашении. Находясь под домашним арестом Москалев сбежал прямо перед заседанием. Позже его задержали в Минске, а в середине апреля экстрадировали в Россию. Маша больше месяца находилась в приюте. В начале апреля девочку забрала ее мать Ольга Ситчихина, которая до этого не общалась с дочерью.

Москалева и Ситчихину хотели ограничить в родительских правах. Однако в конце апреля суд прекратил это дело. Сейчас, по словам Москалева, ему разрешают созваниваться с дочерью только один раз в неделю по пятнадцать минут.

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