Поддержать
Новости

Полиция задержала отца шестиклассницы из Ефремова, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО

11:57 • 01.03.2023

Полицейские задержали 53-летнего жителя города Ефремов Тульской области Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок. Об этом сообщает политик Марина Литвинович, а также издание «Спектр». 

По словам Литвинович, дома у Москалева провели обыск, в ходе которого изъяли все деньги. При этом «Спектр», ссылаясь волонтерку Елену Агафонову, которая знакома с отцом школьницы, пишет, что после задержания мужчины его дочь Мария осталась дома одна. Где именно задержали Москалева — неизвестно. 

Антивоенный рисунок, из-за которого силовики преследуют отца-одиночку, шестиклассница Мария нарисовала в апреле 2022 года. На уроке ИЗО учительница предложила детям нарисовать рисунки, поддерживающие российскую военную агрессию, однако девочка вместо этого написала «Нет войне» и «Слава Украине». Увидев это, по словам Москалева, педагог пошла к директору школы и вызвала полицейских, от которых школьница смогла уйти, представившись чужим именем. 

На следующий день Москалев решил встретить дочь у школы. Однако педагоги опять вызвали полицейских, которые отвезли отца и девочку в отделение. Там на мужчину составили протокол о «дискредитации» армии из-за комментария в «Одноклассниках». 

Когда Мария в следующий раз пошла в школу, то с уроков ее забрали уже сотрудники ФСБ. В отделении они несколько часов рассказывали ее отцу, что он неправильно воспитывает ребенка, а также угрожали тем, что самого Москалева посадят, а его дочь отправят в приют. 

Перед Новым годом в доме у Москалевых прошел обыск. Сотрудники ФСБ конфисковали все накопления семьи, девочку отвезли в приют, а ее отца на допрос. По словам мужчины, там его били «головой об стену и об пол», а также более чем на два часа закрыли в кабинете, включив на полную громкость гимн России. 

Тогда же силовики показали Москалеву комментарий его дочери в соцсети «ВКонтакте», где девочка под постом о том, что «наши ребята погибают, не жалея своей жизни» спросила за какую сумму они гибнут. Тогда же на Москалева завели уже уголовное дело о «дискредитации» российской армии. 

Тем не менее, после этого мужчину отпустили. Он смог забрать дочь из приюта и уехать из родного города. По уголовной статье о «дискредитации» армии Москалеву грозит до трех лет тюрьмы. Если его приговорят к реальному сроку, то его дочь Марию опять отправят в приют. 

Источники: Марина Литвинович, «Спектр»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»