В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76

В Ивановской области при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщает близкий к российским силовым структурам телеграм-канал Baza.

По его данным, самолет упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома «Северный». На борту было 12 человек, их судьба неизвестна.

В местных пабликах и телеграм-каналах появились многочисленные видео, снятые очевидцами. На них видно, что Ил-76 загорелся в воздухе. На других кадрах, как утверждается, у самолета отваливается двигатель.

Позже Минобороны России сообщило, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. По данным российского военного ведомства, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Провластный телеграм-канал Mash без ссылки на источник пишет, что двигатель загорелся из-за попадания птицы в один из правых двигателей. По данным канала, экипаж пытался вернуться на аэродром, сделал круг, но рухнул в двух километрах от него.

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В конце января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Тогда, как утверждали российские власти, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли к месту обмена.

Позже Владимир Путин заявил, что украинская разведка якобы знала, что на борту находились пленные. Также он сказал, что Ил-76 сбили из американского зенитного комплекса Patriot.

В начале февраля Следственный комитет России сообщил, что удалось идентифицировать тела всех, кто находился на борту самолета. А в начале марта уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что Россия готова передать Украине тела погибших военнопленных. Этого пока так и не произошло.

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