Россия готова передать тела погибших при крушении Ил-76 украинских военнопленных

Россия готова передать Украине тела военнопленных, которые погибли при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — заявила она. По словам Москальковой, она находится на связи с украинской стороной и Киев интересовался возможностью передачи тел погибших.

В конце января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным российских властей, на борту находились члены экипажа, а также 65 украинских военнопленных, которых, как утверждалось, везли к месту обмена.

Владимир Путин заявил, что Ил-76 сбили из американского зенитного комплекса Patriot. Украинская разведка, по его словам, знала, что на борту находились пленные.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что в сбитом самолете не было украинских пленных. Он отметил, что если бы их действительно везли на обмен, то «россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки».

В начале февраля Следственный комитет России сообщил, что удалось идентифицировать тела всех, кто находился на борту Ил-76. «Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», — говорилось в сообщении СК.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.