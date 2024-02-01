Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицировали — СК

Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицировали. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

«Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», — говорится нем.

В ведомстве отметили: «при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материал для установления генетического профиля». Благодаря этому, как утверждают в СК, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских пленных, которые, согласно утверждениям российских властей, находились на борту разбившегося самолета.

Как сообщает СК, идентифицированы останки шести членов экипажа, троих сотрудников военной полиции и 65 украинских пленных, летевших на Ил-76.

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24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Власти России заявили, что на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, которых везли к месту обмена.

Владимир Путин обвинил в произошедшем Украину и заявил, что самолет был сбит украинскими военными с помощью американского зенитного комплекса Patriot. При этом, по словам Путина, украинская разведка знала о том, что на борту были украинские военнопленные.

Тем не менее Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от дальнейших обменов военнопленными с Украиной.

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