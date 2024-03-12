ФСБ отчиталась об убийстве более сотни диверсантов на границе с Украиной 

ФСБ утверждает, что уничтожила более сотни украинских диверсантов, которые пытались пересечь российско-украинскую границу в Белгородской и Курской областях.

«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — говорится в сообщении спецслужбы.

В свою очередь, Минобороны России подтвердило, что около трех часов ночи 12 марта «украинские формирования» при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трех направлениях: в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области».

«Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — утверждают в российском военном ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, еще четыре атаки были предприняты в районе населенного пункта Теткино Курской области около восьми утра 12 марта. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — заявляют в Минобороны.

Ранее сегодня легион «Свобода России», в котором состоят российские граждане, воюющие на стороне ВСУ, опубликовал видео, как утверждается, пересечения его бойцами российской границы. В телеграм-канале подразделения утверждается, что они подбили по меньшей мере два российских БТРа.

Также в рейде на территорию России участвовали бойцы «Русского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона». Никто из них не сообщал о потерях в своих рядах.

Читать еще Методы Путина в борьбе с оппозицией переняли в Европе Главное из материала Financial Times

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.