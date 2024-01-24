В Белгородской области упал военный самолет

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области, предварительно — в Корочанском районе. Первым об этом сообщил телеграм-канал 112 со ссылкой на неназванный источник. На борту, по данным телеграм-канала, было 63 человека, они погибли. Видео момента падения самолета также публикуют местные телеграм-каналы.

Официально о падении самолета пока не сообщалось. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что изменил свой рабочий график и выехал на «место происшествия» в Корочанском районе, однако не уточнил, что именно там случилось.

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