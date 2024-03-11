Путин мог помиловать фигуранток дел о госизмене, экстремизме и военных «фейках» 

Помилование Владимира Путина к 8 марта могли получить в том числе фигурантки нескольких громких дел по статьям о военных фейках, экстремизме и госизмене.

Об этом сообщила правозащитница Надежда Низовкина, сославшись на собственные источники в суде, где рассматривается дело ее подзащитной Натальи Филоновой.

Низовкина рассказала «Холоду», что в числе 52 помилованных Путиным женщин оказались:

Мария Пономаренко — журналистка RusNews, осужденная на шесть лет колонии по делу о военных «фейках» из-за поста про обстрел Мариуполя. Ей также может грозить новое уголовное дело «о нападении на сотрудников колонии».

Ольга Смирнова — активистка, получившая шесть лет колонии по статье о военных «фейках» из-за поста во «ВКонтакте».

Наталья Филонова — пенсионерка из Бурятии, осужденная на два года и десять месяцев за «приминение насилие» в отношении четырех силовиков во время антивоенной акции. Ее приемного сына с инвалидностью отправили в детдом, где по его словам, дети издеваются над ним по указке руководства.

Дарья Полюдова — основательница «Левого сопротивления», которую приговорили к девяти годам за создание «экстремистского сообщества».

Парвинахан Абузарова — блогер, получившая три года колонии по обвинению в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России». Она призывала военных отказаться от участия в войне в Украине.

Нина Слободчикова — веб-разработчица, осужденная за «госизмену», как предполагается, за отправку денег родственникам в Украину. Она отказалась от адвоката и, вероятно, заключила сделку со следствием.

«Сама информация носит предварительный характер. Жду подтверждения от Филоновой, которая пока остается в колонии», — сказала Низовкина «Холоду», добавив, что в ее распоряжении пока нет никаких официальных документов, подтверждающих эту информацию.

Редакция RusNews сообщила, что не может подтвердить информацию о помиловании Пономаренко. Адвокату журналистки также ничего неизвестно об этом.

Группа поддержки Смирновой назвала информацию о ее помиловании слухами. «Никаких предпосылок и подтверждений данной "новости" нет», — говорится в сообщении.

8 марта Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. «Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — говорится на сайте Кремля. Официальный список помилованных пока не был опубликован.

Обновлено в 11:10 и 11:50. Добавлены комментарий RusNews и сообщение группы поддержки Смирновой.

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