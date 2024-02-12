Журналистке Пономаренко может грозить новый срок за применение насилия к сотрудникам ФСИН. На суде пострадавшие отказались от части показаний 

Осужденной на шесть лет по статье о военных «фейках» журналистке RusNews Марии Пономаренко может грозить новый срок. Ее обвиняют в нападении на сотрудников колонии, сообщает RusNews.

На заседании в Шипуновском районном суде Алтайского края потерпевшие отказались от части своих показаний, заявив, что считают инцидент незначительным, рассказал адвокат Пономаренко Дмитрий Шитов.

«Иван Андреевич, если бы от вас данные обстоятельства зависели, вы подали бы заявление на случившееся по собственной инициативе? — спросила Пономаренко. Нет, — ответил потерпевший сотрудник ФСИН».

После этого Пономаренко отметила, что оба сотрудника ФСИН не стали бы писать на нее заявление «по собственной инициативе».

«Фиксировался рапорт, рапорт регистрировался, проводилась проверка, проверка направлялась на возбуждение [уголовного дела]. О его личном отношении к проблеме можно было услышать сегодня на допросе, что для него [потерпевшего] это в общем-то инцидент незначительный», — сказал после заседания Шитов.

О возбуждении нового уголовного дела против Пономаренко стало известно в ноябре 2023 года. По версии следствия, она отказалась покидать камеру и идти на дисциплинарную комиссию. В ответ двое сотрудников колонии применили силу, и тогда она якобы напала на них.

Пономаренко отрицает свою вину. В октябре прошлого года она объявила голодовку, потребовав «прекратить беспредел» со стороны сотрудников ФСИН. Как сообщало RusNews, за это на нее составили рапорт, который позже отменили, но все равно вызвали на комиссию. Идти туда Пономаренко отказалась из-за плохого самочувствия.

«В итоге двое парней обеспечили силовой привод, вывернув руки в положение дыбы. От боли летели искры из глаз (плечевой сустав правой руки до конца так и не восстановился). Так меня босую поволокли через пол зоны, по улице, по плацу. Последнее, что помню, как на лестнице придушили, дальше мозг отключился», — описывала произошедшее дальше журналистка.

В феврале 2023 года суд в Барнауле приговорил Пономаренко к шести годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал ее пост в инстаграме про российский обстрел Драмтеатра в украинском Мариуполе, опубликованный 17 марта прошлого года.

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