В Петербурге активистку приговорили к шести годам колонии по делу о «фейках» о российской армии

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил активистке «Мирного сопротивления» Ольге Смирновой шесть лет колонии и запретил администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Смирнову признали виновной в распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщают «Сетевые Свободы».

Поводом для возбуждения уголовного дела против Смирновой стал пост в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление» во «ВКонтакте». Как утверждало следствие, Смирнова опубликовала его 4 марта, и он содержал «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ».

5 мая силовики провели обыски у пятерых участников группы «Мирное сопротивление», в том числе и Смирновой. На дверях ее квартиры тогда висел плакат «Zетлянской нежити, метящей двери! Я вам не присягала! Тут — моя квартира, мой город и моя страна! Вы сгинете, а я останусь. Хозяйка».

После обыска активистку Смирнову увезли на допрос, а в это время кто-то написал на двери ее квартиры слово «предатель» красной краской.

В ходе процесса обвинение просило суд приговорить Смирнову к семи годам колонии, а также запретить ей администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

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