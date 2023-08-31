Пенсионерку из Бурятии приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии по обвинению в нападении на полицейских

Октябрьский суд Улан-Удэ приговорил 61-летней Наталью Филонову к двум годам и десяти месяцам колонии, признав ее виновной в нападении на четверых полицейских. Об этом сообщает издание «Люди Байкала».

Филонову задержали в сентябре 2022 года в Улан-Удэ на акции против мобилизации. По версии следствия, во время доставления в отдел полиции она напала на силовиков.

Позже на суде они рассказали, что Филонова их била, царапала, одному попала ручкой в лицо, а другому сломала палец. Один из силовиков в суде заявил, что «неадекватность Филоновой выражалась в том, что она вела себя неадекватно».В ходе процесса обвинение просило суд приговорить Филонову к трем годам лишения свободы.

В ноябре 2022 года Филонову перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. После этого ее приемного сына с инвалидностью отправили в детдом. Позже мальчик рассказал правозащитникам, что другие воспитанники по указанию руководства учреждения издеваются над ним.

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