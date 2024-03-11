Надеждин признал долги перед сборщиками

Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива», признал наличие долгов перед сборщиками подписей в свою поддержку. Об этом пишет Daily Storm.

«Долг сборщикам есть, поскольку ЦИК заблокировал избирательный счет, и мы не успели дособирать донаты и расплатиться со всеми сборщиками и региональными штабами. Успели выплатить 60 миллионов, остались должны примерно 10 миллионов. Глава штаба Дмитрий Кисиев планирует собирать средства для расчетов со сборщиками. Но быстро вряд ли получится», — рассказал Надеждин изданию.

По словам политика, проблемы с выплатами возникли из-за того, что команда не ожидала большого количества желающих его поддержать. Как признал Надеждин, появление долгов перед сборщиками связано с тем, что штаб не рассчитал бюджет. Сторонники политика не думали, что удастся собрать больше 200 тысяч подписей. Также сторонники политика не рассчитывали, что ЦИК сразу заблокирует избирательный счет.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что сборщики подписей за Надеждина жалуются на невыплату зарплат. Так, в начале февраля телеграм-канал Amber Mash написал, что бывший глава калининградского штаба политика Андрей Мирошниченко заявил, что он и его коллеги зарплаты не получили. Как утверждает телеграм-канал, начальник всех штабов Дмитрий Кисиев обещал им зарплату в 50 тысяч рублей.

Надеждин выдвигался на президентские выборы кандидатом от партии «Гражданская инициатива». Предвыборный штаб политика подал в ЦИК 105 тысяч подписей. Для регистрации ему было необходимо подать в Центризбирком как минимум 100 тысяч подписей. Допускалось 5% брака.

В ЦИК сообщили, что обнаружили 15% брака. 8 февраля комиссия отказала Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах. По словам самого политика, большое количество подписей признали недействительными из-за ошибок, которые возникли во время оцифровки подписей.

Надеждин обжаловал в Верховном суде отказ в регистрации. Он подал иск и в связи с самой процедурой сбора подписей. Иски политика суд отклонил.

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