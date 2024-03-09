Родители Навального поблагодарили пришедших к нему на могилу людей

Родители погибшего в колонии политика Алексея Навального поблагодарили людей, который продолжают нести цветы на его могилу. Об этом его вдова Юлия Навальная написала в соцсети X.

«Сегодня Вселенская родительская суббота. Это день поминовения усопших. Родители Алексея передают слова благодарности всем, кто приходил и приходит с ним проститься и помнит о нем», — говорится в сообщении.

Она также опубликовала фото рукописного письма родителей Навального. ««Спасибо всем, кто сопереживает нам, сочувствует, кто вместе с нами ощущает боль потери. Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто приходил и приходит на кладбище, приносит цветы, пишет об Алексее, вспоминает о нашем сыне, молится о нем! Спасибо за память! За память, которая дарит надежду!», — написано в нем.

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Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Перед этим следователи СК шантажировали мать политика Людмилу Навальную, не выдавая ей тело сына и требуя согласиться на тайные похороны без прощания. Однако позже Кремль перестал настаивать на тайных похоронах из-за принципиальной позиции Навальной.

Отпевание Навального прошло в храме иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» в московском районе Марьино. Проститься с ним пришли тысячи людей. По подсчетам проекта «Белый счетчик», их собралось более 16 тысяч, однако в сам храм смогли попасть не более нескольких сотен.

После этого желающие проститься с политиком выстроились в многокилометровую очередь к кладбищу. Некоторые провели в ней более шести часов. Из-за этого кладбище в день похорон закрылось только в одиннадцатом часу ночи.

В последующие дни люди продолжали нести цветы на могилу Навального. В итоге к концу выходных надгробие скрылось под горой цветов вместе с установленным на нем крестом, а часть ограды кладбища превратилась в цветочную стену, так как те, кто не смогли попасть к могиле, привязывали принесенные цветы к ограде.

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