Борисовское кладбище закрылось

Очередь на Борисовское кладбище, где сегодня похоронили Алексея Навального, закончилась, сообщает издание Sota. Полиция сообщила, что кладбище закрывается.

Силовики уже пытались закрыть вход на кладбище около девяти вечера, сообщало издание. Однако собравшиеся там люди отказались расходиться, после чего полицейские начали вновь пропускать их к могиле оппозиционера.

Издание передает, что собравшиеся у кладбища люди скандировали «Путин — убийца!». Также пришедшие проститься с Навальным скандировали «Навальный — герой России!».

Кроме того, люди кричали «Привет, это Навальный» у входа на кладбище.

По словам корреспондента «Медиазоны», некоторые люди в очереди пели. Они исполнили «Трубача» Михаила Щербакова, «Прекрасное далеко» и «Серенаду Трубадура».

О смерти Алексея Навального в колонии №3 на Ямале стало известно 16 февраля. Его тело выдали родственникам лишь через десять дней — до этого следователь Александр Варапаев шантажировал мать оппозиционера, пытаясь заставить ее согласиться на тайные похороны.

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Соратники Навального так и не смогли найти зал для прощания с ним, потому что владельцы помещений отказывались с ними работать. В итоге желающих проститься с политиком позвали в церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, где было запланировано отпевание Навального. Как отмечает «Медуза», эта церковь была выбрана неслучайно: Навальный был ее прихожанином. Также в этой церкви Навальные крестили сына Захара.

Проститься с политиком собрались тысячи человек, однако попасть в церковь смогли немногие. Церемония отпевания продлилась около 20 минут, после чего ритуальщики в спешке закрыли гроб и увезли его на Борисовское кладбище. По всему району выстроилась огромная очередь из желающих почтить память Алексея Навального.

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