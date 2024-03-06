В Варшаве прошел марш памяти изнасилованной и убитой беларуски

В Варшаве прошел марш против насилия, посвященный памяти 25-летней беларуски Лизаветы, погибшей 1 марта в результате нападения местного жителя. Об этом сообщают польские СМИ. Шествие прошло под лозунгом «Ее звали Лиза». Принять в нем участие призывала глава беларусской оппозиции Светлана Тихановская.

Марш стартовал от места преступления — на улице Журавия, 47 в центре Варшавы. Судя по фото, в нем приняли участие сотни человек. Издание Wyborcza оценивает количество участников в тысячу человек. Они шли со свечами и плакатами, на которых говорилось: «Мечта — без страха пройти по ночному городу», «Принудительная кастрация для насильников», «Лиза — насилие и безразличие убили ее» и «Женщина — не добыча». Собравшиеся молча дошли до местного Дворца культуры и науки.

Фото: Aleksy Witwicki

«То, что случилось с Лизаветой, могло случиться с любым из нас. Ее убил и изнасиловал “обычный” мужчина, наш соотечественник. Мы выходим на улицу, чтобы Лизу не забыли. Чтобы улицы наконец стали для нас безопасными. [...] Нам надоело жить в опасности и бояться сексуализированного насилия», — цитирует организаторов марша издание Warszawa Naszemiasto.

Фото: Aleksy Witwicki

Как отмечает «Польское радио 24», утром 25 февраля 25-летняя Лизавета возвращалась домой, когда на нее напал мужчина в маске. Угрожая ножом, он оттащил девушку к ближайшим воротам, где жестоко изнасиловал ее, а затем попытался задушить. Прохожие увидели обнаженную Лизу без сознания. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии: в результате удушья она перенесла гипоксию головного мозга. 1 марта она умерла, не приходя в сознание.

Через несколько часов после нападения полиция задержала 23-летнего жителя Варшавы Дориана С. Ему предъявлено обвинение в сексуализированном насилии и покушении на убийство с целью грабежа. Он признал вину. «Польское радио 24» сообщает, что подозреваемый находится под стражей, и что ему грозит пожизненное заключение.

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