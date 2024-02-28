Попавшая в список запрещенных музыкантов группа «Комсомольск» выступила в оккупированном Мелитополе

Группа «Комсомольск» выступила в оккупированном Мелитополе. Сообщение об этом появилось на официальной странице группы во «Вконтакте».

Выступление прошло в центре социально-психологической реабилитации для детей и в Доме молодежи. В сообщении говорится, что «в это непростое время всем придется выйти из зоны комфорта и решить: будем ли мы дальше бороться за свое светлое будущее или попытаемся сбежать от тягот и неудобств».

«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — говорится в сообщении «Комсомольска».

В начале февраля среди российских промоутеров и организаторов концертов распространили новый «черный список» музыкантов и групп, чьи выступления запрещены на территории России. В перечне оказались более 50 артистов и коллективов, в основном тех, кто выступил против российского вторжения в Украину. Также в этом списке значилась и группа «Комсомольск».

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