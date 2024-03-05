Суд в Гааге выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом сообщается на сайте суда.

МУС заподозрил Кобылаша и Соколова в совершении военных преступлений. Среди них — нанесение ударов по гражданским объектам, которые привели к гибели мирного населения. Удары по инфраструктуре наносились с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года. В суде отметили, что, предположительно, в этот период, российская армия нанесла удары по многочисленным электростанциям и подстанциям в нескольких местах в Украине.

При этом содержание ордеров остается секретным для того, чтобы обеспечить безопасность расследования и защитить свидетелей.

В середине марта прошлого года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию. Сообщалось, что из-за этого Путин и Львова-Белова не смогут въехать на территорию стран, которые признают решения Международного уголовного суда.

В прошлом году Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая также ратифицировала Римский статут и была бы обязана задержать российского президента. Вместо Путина Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что арест Путина был бы равноценен объявлению войны России. Он также заявил, что его арест на территории ЮАР подорвал бы возглавляемую этой страной миссию по урегулированию конфликта в Украине и «исключил бы любое мирное решение». При этом правительство страны согласилось арестовать Путина в случае его визита.

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