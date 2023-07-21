Южноафриканский Минюст обратился в государственную прокуратуру с просьбой выдать ордер на арест Владимира Путина, сообщает оппозиционная партия «Демократический альянс», издания News24 и Eyewitness News. Высокий суд провинции Гаутенг согласился это сделать. Таким образом правительство ЮАР согласилось арестовать российского президента, если он когда-нибудь появится в стране.

19 июля президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Путин «по обоюдному согласию» не приедет на саммит БРИКС в конце августа 2023 года. Вместо него участие в саммите примет министр иностранных дел Сергей Лавров. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин будет участвовать в саммите по видеосвязи.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Путина и Львову-Белову назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

ЮАР ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда и выдать его в Гаагу. Тем не менее, президент Рамафоса заявил, что не рассматривает возможность ареста Путина. По его словам, «это было бы равносильно объявлению войны России».

Рамафоса также отметил, что арест Путина на территории Южно-Африканской Республики подорвал бы возглавляемую этой страной миссию по урегулированию конфликта в Украине и «исключил бы любое мирное решение».

В партии «Демократический альянс» отметили, что решение Высокого суда о выдаче ордера на арест Путина стало возможным благодаря давлению со стороны окружного прокурора, который «вынудил правительство поддерживать верховенство закона, несмотря на попытки Рамафосы защитить Путина».

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