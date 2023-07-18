Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса объяснил почему не рассматривает возможность ареста Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС). ЮАР, как страна, подписавшая Римский статут МУС, была бы обязана это сделать, окажись Путин на ее территории. Однако, по словам Рамафосы, «это было бы равносильно объявлению войны России».

«Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны. Было бы несовместимо с нашей конституцией взять на себя риск вступления в войну с Россией», — говорится в заявлении Рамафосы.

Рамафоса также отметил, что арест Путина на территории ЮАР подорвал бы возглавляемую этой страной миссию по урегулированию конфликта в Украине и «исключил бы любое мирное решение».

В августе в ЮАР пройдет очередной саммит БРИКС. Как подтвердил в апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин получил приглашение на это мероприятие.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Как говорилось на сайте суда, президента России и уполномоченную при президенте по правам ребенка обвиняют в военных преступлениях в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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