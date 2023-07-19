Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Песков заявил, что Кремль не угрожал ЮАР войной в случае ареста Путина

Дмитрий Песков заявил, что вместо Владимира Путина Россию на саммите БРИКС представит министр иностранных дел Сергей Лавров. ЮАР ратифицировала Римский статут, что обязывает страну задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Южно-Африканскую Республику.

18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что у ЮАР будут «очевидные проблемы» с тем, чтобы арестовать российского президента. «Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией», — объяснил он.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия дала понять ЮАР, что арест Путина на саммите стал бы объявлением войны, опроверг это. «Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно», — заявил Песков.

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