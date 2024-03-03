Как найти друзей?

Дружба делает нашу жизнь лучше: люди, у которых есть близкие друзья, живут дольше, реже болеют и меньше страдают от депрессии и беспокойства. Рядом с друзьями нам легче преодолевать сложности и справляться со стрессом. А еще они поддерживают нас, разделяют с нами эмоции и делают нас счастливее. Несмотря на все преимущества дружбы, у каждого десятого человека нет друзей. И чем старше мы становимся, тем сложнее найти себе компанию — особенно когда много работы или других дел. «Холод» поговорил с психологом Анастасией Гостевой о том, где найти новых друзей, как решиться на первый шаг и с чего начать знакомство.

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Могут ли семья или партнер заменить друзей?

Иногда люди считают лучшими друзьями родителя, сиблингов или партнера и не стремятся искать близких вне семейного круга. Но здесь есть нюансы. Например, ваша знакомая считает свою маму подругой и многим с ней делится. Но временами, чтобы мама не переживала, она о чем-то осознанно умалчивает. Выходит так, что в определенных вопросах она не может получить поддержку, а справиться с ними в одиночку сложнее, чем если бы рядом был друг.

Дружеские, родственные и романтические отношения во многом похожи, но, когда у человека есть разные типы общения, это дает ему больше опор в жизни и благоприятно влияет на нее. Например, супружеский конфликт может спровоцировать изменения уровня кортизола — но вред от этого нивелируется, когда у людей есть адекватная социальная поддержка вне брака.

Где найти новых друзей и с чего начать знакомство?

На работе

Исследования показывают, что у американцев самые популярные способы завести друзей — подружиться с кем-то в старшей школе или на работе. В этих местах можно увидеть человека с разных сторон и понять, близки ли вам его ценности. В школе и на работе вы вместе решаете проблемы и задачи, а еще видите человека в разных состояниях и можете оценить, будет ли вам интересно друг с другом. Это дает хорошую основу для близких отношений.

«Если вам страшно смешивать рабочее с личным, обсудите это с человеком напрямую. Дайте ему понять, что в офисе вы коллеги и каждый выполняет свои задачи, а за его пределами — друзья. Важно сразу расставить границы и обсудить спорные вопросы», — говорит психолог Анастасия Гостева.

Как начать общение:

Предложите помощь или попросите о ней . Совместное преодоление сложностей поможет вам сблизиться, и задача решится быстрее и эффективнее.

. Совместное преодоление сложностей поможет вам сблизиться, и задача решится быстрее и эффективнее. Пригласите человека на ланч . Хоть ланч и часть рабочего дня, но все же обстановка на нем неформальная. Если у вас с коллегой совпадут предпочтения в еде, вы сможете, например, порекомендовать новый ресторан или пойти туда вместе.

. Хоть ланч и часть рабочего дня, но все же обстановка на нем неформальная. Если у вас с коллегой совпадут предпочтения в еде, вы сможете, например, порекомендовать новый ресторан или пойти туда вместе. Угостите коллег . Людям приятно, когда им оказывают внимание. Принесите в офис сладости или фрукты, угостите каждого или положите их на общий стол. Так вы покажете, что позитивно настроены, и всем будет легче завести разговор.

. Людям приятно, когда им оказывают внимание. Принесите в офис сладости или фрукты, угостите каждого или положите их на общий стол. Так вы покажете, что позитивно настроены, и всем будет легче завести разговор. Не игнорируйте корпоративы. Общие мероприятия устраивают в том числе для того, чтобы сотрудники могли познакомиться. Даже если вы не любите танцы или командные виды спорта, скорее всего, на корпоративе найдется кто-то, кто относится к ним так же, и у вас будет повод пообщаться.

Через знакомых и друзей

Если вы будете ходить куда-то вместе с другом, то он может вам помочь познакомиться с окружающими. А еще, если знакомство пройдет хорошо, вы сможете общаться в одной компании.

Как начать общение:

Попросите друга о помощи. Если вы застенчивы, попросите кого-то познакомить вас с людьми из их круга, с которыми у вас похожие интересы.

Ходите на дни рождения. Там у вас будет очевидная тема для общения — именинник. Спросите, как человек познакомился с ним, и разговор завяжется сам собой.

Там у вас будет очевидная тема для общения — именинник. Спросите, как человек познакомился с ним, и разговор завяжется сам собой. Используйте семейные связи. Здесь довольно много вариантов: дети друзей ваших родителей, родители одноклассников вашего ребенка, друзья братьев или сестер и дальше по списку. Пригласите их на семейный обед или организуйте общий отдых.

Пока занимаетесь обычными делами

Мы часто избегаем разговоров с незнакомыми людьми, опасаясь, что они будут неловкими или поверхностными. Однако исследования показывают, что эти опасения часто преувеличены. Ученый из Чикагского университета Николас Эпли и его коллеги обнаружили, что разговоры с незнакомыми людьми дают больше приятных эмоций, чем мы ожидаем.

Как начать общение:

Сходите с собакой в парк или дог-френдли место . Любовь к животным поможет завести разговор с другим человеком, а регулярность встреч — сблизиться.

. Любовь к животным поможет завести разговор с другим человеком, а регулярность встреч — сблизиться. Покупайте вещи и продукты в местных магазинах. Им приятно узнавать свою клиентуру, особенно если они недавно открылись. Не стесняйтесь задавать вопросы об их деле — это поможет завязать разговор. Приглядитесь к их профилям в социальных сетях: скорее всего, в их сообществе вы найдете людей с похожими вкусами.

Им приятно узнавать свою клиентуру, особенно если они недавно открылись. Не стесняйтесь задавать вопросы об их деле — это поможет завязать разговор. Приглядитесь к их профилям в социальных сетях: скорее всего, в их сообществе вы найдете людей с похожими вкусами. Обратите внимание на соседей. Мы больше общаемся с соседями в частном секторе или на даче, но и в многоквартирных домах тоже можно найти друзей. Может быть, вам приятен человек, с которым вы часто встречаетесь у подъезда или лифта, или в чате дома кто-то говорит то, что вам нравится. Сделайте первый шаг: поздоровайтесь, задайте вопрос или предложите помощь.

В онлайне

Общение в соцсетях и разных сервисах во многом облегчает жизнь. Мы делимся фотографиями, видео, голосовыми сообщениями и иногда сидим в десятках разных чатов. Тем не менее, когда речь заходит о личном знакомстве и переходе отношений из онлайна в реальный мир, могут возникнуть трудности. «В онлайне можно нарисовать определенный образ собеседника, — говорит Гостева. — Тогда при встрече есть риск разочароваться, что в жизни он ведет себя не так, как вы представляли. Ту же историю мы часто проецируем на себя — переживаем и боимся не оправдать чужих ожиданий. Чтобы этого не происходило, не примеряйте на себя маску, будто вы — другой человек, иначе ее постоянно нужно будет носить с собой».

Как начать общение:

Проявите внимание к собеседнику в соцсетях. Лайки и комментарии помогают человеку почувствовать себя замеченным. Психологи описывают феномен, который называют «спонтанным переносом качеств» — люди ассоциируют прилагательные, которые вы используете для описания других, с вашей же личностью. То есть, если вы о ком-то хорошо говорите, люди будут находить в вас те же качества.

Лайки и комментарии помогают человеку почувствовать себя замеченным. Психологи описывают феномен, который называют «спонтанным переносом качеств» — люди ассоциируют прилагательные, которые вы используете для описания других, с вашей же личностью. То есть, если вы о ком-то хорошо говорите, люди будут находить в вас те же качества. Используйте специальные приложения. Они сами предлагают варианты досуга, ищут совпадения в интересах пользователей и подсказывают, с чего можно начать разговор. Вот примеры таких приложений: Random Coffee, Таndem, Fixmeet, FriendZone

Они сами предлагают варианты досуга, ищут совпадения в интересах пользователей и подсказывают, с чего можно начать разговор. Вот примеры таких приложений: Random Coffee, Таndem, Fixmeet, FriendZone Присмотритесь к офлайн-мероприятиям. Есть программы и мероприятия, где участники проводят время за каким-то занятием и могут узнать друг друга лучше. Например: закрытый женский клуб «Забуйки», проект «Едва знакомы», «Закатный бранч».

Блиц о дружбе: отвечает психолог

Как решиться на первый шаг?

Вспомните ситуации, когда вы преодолели свои страхи и пришли к желаемому результату. Например, вы ужасно переживали перед собеседованием, но все равно пришли на него и получили работу. Или стеснялись пойти на групповую тренировку, а теперь с удовольствием ходите туда каждую неделю и чувствуете себя бодро и хорошо. Все новое сопряжено с преодолением дискомфорта, и раз вы справлялись с ним столько раз, то и в этот точно сможете.

Как понять, что человек теперь — мой друг?

Дружба основана на доверии, интересе друг к другу, близости и привязанности, схожим ценностям и уважении. Подумайте, что эти отношения вам дают и как много вы в них вкладываете.

Если этот вопрос ставит вас в тупик, обсудите его с новым другом. Понятие дружбы у разных людей может отличаться, и прояснить ситуацию поможет искренний разговор.

Как поддерживать связь?

Очевидное, но рабочее правило: чтобы поддерживать связь, нужно что-то для этого делать. На это нужны силы и время, но в дружбе это чаще всего окупается — вы будете чувствовать себя счастливее и, скорее всего, получите в ответ ту же долю внимания, которую уделяете другу. Здесь важен как процесс, так и результат: постарайтесь насладиться и тем, и другим.

Подумайте, как вы обычно показываете человеку, что он вам интересен. Например, вы проводите с ним время, предлагаете помощь, дарите подарки, делитесь чем-то важным. У каждого этот список будет свой. Он и будет руководством к действию.

Как пережить отвержение?

Дайте себе время на проживание эмоций: стыда, грусти, злости или обиды. Проявите к себе заботу и сочувствие, похвалите себя за то, что пошли на риск. Если вам пока сложно делать это самостоятельно, обратитесь к близким и не стесняйтесь попросить о поддержке.

Помните, что вы не должны нравиться всем — и вам не должны все нравиться. В этом прелесть свободы выбора. И вы точно найдете людей со схожими интересами и взглядами на жизнь.

Почему человеку могут быть не нужны друзья?

Потребность в близости у всех очень разная, но часто люди сами убеждают себя в том, что им не нужны друзья. Так работает защитный механизм: мы смиряемся с невозможностью удовлетворить потребность и убеждаем себя в том, что нам это не нужно. За этим может стоять страх отвержения, стеснительность, негативный опыт отношений или его отсутствие.

Как понять, что пора прекращать отношения?

Когда дружба приносит больше дискомфорта, чем приятных эмоций. Когда невозможно быть открытым и есть постоянный страх, что вас заденут. Когда больше нет близости, потому что у вас сильно разошлись взгляды на жизнь.

Прекратить дружеские отношения можно по-разному: прервать все контакты или вернуться на стадию приятельства. Если дружба стала токсичной, первый вариант будет единственно верным. В остальных случаях чаще всего общение постепенно уменьшается или сходит на нет, и тогда друзья становятся приятелями или просто старыми знакомыми.