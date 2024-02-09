На борту сбитого в Белгородской области Ил-76 не было украинских военнопленных — секретарь СНБО Украины Данилов

На борту самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области, не было украинских военнопленных. Об этом в интервью изданию «Бабель» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Были там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — отметил Данилов.

По его словам, если бы на борту были бы пленные, то «россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки». Но, как полагает Данилов, России сейчас «нечего показать».

Данилов также сказал, что информации о судьбе украинских пленных, которых должны были обменять 24 января, у украинской стороны нет.

Крушение самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» при вылете из аэропорта Тегерана, которое упомянул Данилов, произошло 8 января 2020 года. В результате погибли 176 человек, находившихся на борту. Спустя три года иранский суд приговорил к различным срокам лишения свободы десять иранских военных, которые, как выяснилось, сбили пассажирский самолет по ошибке.

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24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российские власти утверждают, что на борту, кроме членов экипажа, находились 65 украинских пленных, которых везли к месту обмена.

Владимир Путин обвинил в произошедшем Украину и заявил, что самолет сбили из американского зенитного комплекса Patriot. В украинской разведке заявили, что Москва не «поставила их в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода.

2 февраля Следственный комитет России сообщил, что идентифицировал тела всех, кто находился на борту самолета. В свою очередь, представители Украины заявили, что Киев попросил Москву передать тела военнопленных якобы погибших в катастрофе Ил-76 в Белгородской области, но не получил ответа.

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