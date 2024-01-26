Путин обвинил Украину в крушении Ил-76 и заявил, что ВСУ знали о находящихся на борту украинских пленных

Владимир Путин впервые прокомментировал крушение военного самолета Ил-76. Он обвинил в произошедшем Украину и заявил, что украинская разведка знала о том, что на борту были украинские военнопленные. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Видео опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

«Сбили наш самолет со своими военнослужащими […] Мы же не просто так их туда подвозили, а Главное управление разведки и ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек. А всего было запланировано, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11:10. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты», — сказал Путин.

Он добавил, что самолет якобы был поражен не «армейскими средствами», а системами ПВО. «Скорее всего, это американская система Patriot, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Через пару-тройку дней будет точный ответ», — добавил он.

Версию о том, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные, сразу после аварии высказало российское Минобороны. Украинская сторона эту информацию не комментировала.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов говорил, что этот самолет мог перевозить и людей, и ракеты. Также, по его словам, на нем должны были лететь высокопоставленные российские чиновники, однако в последний момент ФСБ приказала им не садиться на борт. Юсов отметил, что на кадрах с места аварии не видно останков тел, а в белгородский морг после крушения доставили лишь пять тел. «Эта цифра соответствует количеству членов экипажа», — сказал Юсов.

Также в украинской разведке говорили о том, что Россия не предупредила Украину «о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода. В ведомстве добавили, что Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена пленными, который должен был состояться 24 января.

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Военно-транспортный самолет Ил-76 упал днем 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Маргарита Симоньян опубликовала, как утверждается, список украинских пленных, которые были на борту Ил-76. Журналисты выяснили, что как минимум один человек из этого списка уже был обменян в начале января.

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