На отпевание Навального могут пустить только родственников

На отпевание Алексея Навального, которое состоится 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, могут пустить только его близких и родственников. Об этом корреспонденту «Холода» сообщила одна из служительниц церкви.
«Скорее всего, на отпевание пустят только родственников и близких. Никакого прощания в церкви не будет», — сказала она.
Соратник Навального Иван Жданов, в свою очередь, написал, что в церковь смогут попасть все желающие.
«Какой-то слух по СМИ пошел, что на отпевание пустят только родственников. Никакой такой информации у нас нет. Все, что мы знаем, что храм откроют для всех», — сказал он.
Сотрудники МЧС, которые 29 февраля дежурили у церкви, обсуждали планы поставить в храме «своего человека» на случай «непредвиденной ситуации».
29 февраля сотрудники ГБУ «Жилищник» активно расставляли железные заграждения по всему району Борисово, где находится церковь «Утоли моя печали» и Борисовское кладбище. Также на дверях церкви повесили таблички о запрете аудио-, фото- и видеосъемки внутри здания.
Корреспондент издания Sota также заметил специальные антенны на фонарях вокруг Борисовского кладбища, где состоятся похороны Навального. По его словам, они могут использоваться как глушилки или средства спецсвязи.
28 февраля команда Навального сообщила, что его отпевание состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. Зал для прощания команда Навального так и не нашла, потому что владельцы помещений отказывались с ними работать. Поэтому соратники оппозиционера пригласили людей на прощание в церковь.
Позднее стало известно о еще одной проблеме: ритуальные компании начали отказываться везти тело Навального на отпевание. «Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли», — заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 20:58. Добавлен комментарий Ивана Жданова.
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