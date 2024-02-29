На отпевание Навального могут пустить только родственников

На отпевание Алексея Навального, которое состоится 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, могут пустить только его близких и родственников. Об этом корреспонденту «Холода» сообщила одна из служительниц церкви.

«Скорее всего, на отпевание пустят только родственников и близких. Никакого прощания в церкви не будет», — сказала она.

Соратник Навального Иван Жданов, в свою очередь, написал, что в церковь смогут попасть все желающие.

«Какой-то слух по СМИ пошел, что на отпевание пустят только родственников. Никакой такой информации у нас нет. Все, что мы знаем, что храм откроют для всех», — сказал он.

Сотрудники МЧС, которые 29 февраля дежурили у церкви, обсуждали планы поставить в храме «своего человека» на случай «непредвиденной ситуации».

Фото: «Холод»

29 февраля сотрудники ГБУ «Жилищник» активно расставляли железные заграждения по всему району Борисово, где находится церковь «Утоли моя печали» и Борисовское кладбище. Также на дверях церкви повесили таблички о запрете аудио-, фото- и видеосъемки внутри здания.

Фото: «Холод»

Корреспондент издания Sota также заметил специальные антенны на фонарях вокруг Борисовского кладбища, где состоятся похороны Навального. По его словам, они могут использоваться как глушилки или средства спецсвязи.

Фото: «Холод»

28 февраля команда Навального сообщила, что его отпевание состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. Зал для прощания команда Навального так и не нашла, потому что владельцы помещений отказывались с ними работать. Поэтому соратники оппозиционера пригласили людей на прощание в церковь.

Позднее стало известно о еще одной проблеме: ритуальные компании начали отказываться везти тело Навального на отпевание. «Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли», — заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Обновлено в 20:58. Добавлен комментарий Ивана Жданова.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.