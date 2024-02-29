Европарламент: есть основания поднять вопрос о легитимности Путина

Европарламент принял резолюцию в связи с гибелью Алексея Навального. Депутаты обвинили Путина в убийстве оппозиционера и поставили под сомнение его легитимность как президента. С полным текстом документа ознакомилась «Медуза».

В резолюции говорится, что российское правительство и лично Владимир Путин несут ответственность за убийство своего главного оппонента Алексея Навального. Учитывая это, есть основания поднять вопрос о легитимности Путина, говорится в документе.

Депутаты выразили поддержку вдове оппозиционера Юлии Навальной, а также всей его семье и соратникам. Также они выразили уважение самому Алексею Навальному. Депутаты назвали его политическим лидером, который, «благодаря своей отваге, харизме и способности объединять людей достиг того, чего другие пытались достичь, но удалось это немногим».

Также Европарламент выразил солидарность со всеми людьми в России и за ее пределами, которые несмотря на «тоталитарные репрессии» продолжают «говорить правду и борются за демократическое и мирное будущее для России».

Члены парламента призвали российские власти позволить похоронить Навального так, как этого пожелают его родные, и провести «независимое и прозрачное международное расследование точных обстоятельств» его смерти и установления ответственных за это.

Кроме прочего, депутаты осудили эскалацию нарушений прав человека со стороны российских властей и репрессии в отношении правозащитников, антивоенных и экологических активистов и независимых журналистов, а также членов ЛГБТК-сообщества.

Европарламент призвал «немедленно прекратить применение пыток» и освободить всех политических заключенных. Среди них депутаты упомянули Владимира Кара-Мурзу, Юрия Дмитриева, Илью Яшина, Алексея Горинова, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, Даниэля Холодного, Викторию Петрову, Марию Пономаренко, Сашу Скочиленко, Светлану Петрийчук, Женю Беркович, Дмитрия Иванова, Иоанна Курмоярова, Игоря Барышникова, Дмитрия Талантова, Алексея Москалева и Ивана Сафронова.

Также депутаты призвали Совет ООН по правам человека провести немедленное расследование заключений, пыток и убийств политических оппонентов Путина. Они потребовали освободить задержанных на акциях памяти Алексея Навального. Европарламент призвал активизировать усилия по поиску реальных способов освобождения наиболее пострадавших политзаключенных, включая варианты возможного обмена.

Депутаты призвали государства-члены ЕС расширить и облегчить программу выдачи гуманитарных виз для российских правозащитников, активистов и независимых журналистов, которым грозит политическое преследование.

Также они осудили «империалистическую и неоколониальную политику российского режима» и продолжающуюся войну в Украине. Депутаты призвали партнеров-единомышленников продолжать оказывать Киеву политическую, экономическую и военную поддержку.

За принятие резолюции проголосовали 506 депутатов, против — девять. Еще 32 человека воздержались.

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Ранее в Европарламенте выступила Юлия Навальная. Она призвала привлечь к ответственности Владимира Путина за убийство ее мужа Алексея.

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