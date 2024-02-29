В Москве задержали главреда «Новой газеты»

В Москве в отделение полиции доставили главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова для составления протокола о «дискредитации» российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает само издание.

Поводом стала одна из публикаций «Новой газеты», какая именно, издание не уточняет. К материалам приложили экспертизу, которую провел радиочастотный центр (СМК ФГУП «ГРЧЦ»). В какое отделение полиции доставили Соколова, не сообщается.

Административное дело в отношении Соколова рассмотрит Перовский суд Москвы. Время заседания еще не назначили.

Соколов стал временно исполняющим обязанности главного редактора «Новой газеты» осенью 2023 года. Это произошло после того, как нобелевский лауреат Дмитрий Муратов покинул пост на время судебного разбирательства из-за своего признания «иноагентом». В ноябре того же года в редакции прошли выборы главного редактора, на которых сотрудники издания выбрали Соколова на эту должность.

Минюст внес Дмитрия Муратова в реестр «иностранных агентов» 1 сентября. По мнению ведомства, он «принимал участие в создании и распространении … сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации». В Нобелевском комитете посчитали решение политически мотивированным и заявили, что таким образом российские власти пытаются заставить журналиста замолчать.

Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

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