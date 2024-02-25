В украинской разведке заявили, что Алексей Навальный умер из-за тромба

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Алексей Навальный умер в колонии «естественной смертью» — из-за тромба. Его цитирует издание Hromadske.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», — сказал Буданов. Подробностей он не привел.

О гибели Навального в колонии стало известно 16 февраля. Вскоре после этого российские пропагандистские СМИ начали писать, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В ИК-3, где содержался оппозиционер, его матери заявили, что он умер от «синдрома внезапной смерти». В медицинском заключении о смерти, которое выдали Людмиле Навальной, говорилось, что причиной гибели стали «естественные причины».

Следователь Александр Варапаев шантажировал мать Навального, заставляя ее согласиться на тайные похороны. Он ставил женщине ультиматум: либо она должна согласиться на тайные похороны, либо Навального захоронят на территории колонии.

Тело оппозиционера матери выдали лишь на девятый день после известия о смерти.

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