Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Газманова

Во вторую годовщину начала войны в Украине Австралия запретила въезд 55 россиянам и ввела финансовые санкции в отношении 37 российских компаний. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. В новом санкционном списке есть Филипп Киркоров, Николай Басков и Олег Газманов.

На сайте австралийского МИДа говорится, что ограничения направлены против тех, кто причастен к депортации Россией украинских детей из оккупированных регионов. «Это последовало за решением Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента Путина и комиссара России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за военное преступление в виде незаконной депортации», — сказано в сообщении.

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«Мы также ввели санкции в отношении объектов в российском оборонном, энергетическом, медиа- и горнодобывающем секторах, а также в отношении объектов, участвующих в российских закупочных сетях в Беларуси, Иране и Северной Корее», — говорится на сайте МИДа Австралии.

Под ограничения попали губернаторы Приморского края, Камчатки, Нижегородской области, а также главы ХМАО, Мордовии и Адыгеи. Санкции также введены против сенаторов Людмилы Нарусовой, Виктора Кресса, Александра Некрасова и других.

В списке значатся артисты Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Николай Расторгуев, а также пропагандисты Тина Канделаки, Артем Шейнин и Алексей Пиманов. Кроме прочего, под санкции попал спикер Минобороны Игорь Конашенков.

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Среди компаний, в отношении которых Австралия ввела ограничения, значится движение «Юнармия», конструкторское бюро «Алмаз», машиностроительная компания «Витязь», «ЧВК Патриот» и другие.

Ранее власти Канады ввели против России новые санкции, приуроченные ко второй годовщине вторжения в Украину. Под ограничения попали 10 физлиц, среди которых — помощник Путина Игорь Левитин и президент российской федерации шахмат Андрей Филатов.

Также новые санкционные пакеты в отношении России подготовили власти США и ЕС.

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